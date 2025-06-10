Степаненко готова сотрудничать с партией Шлесерса в оппозиции Рижской думы

По словам Степаненко, "Суверенная власть" и "Объединение Младолатыши" "своим интеллектом и опытом готовы вести за собой каждого, кто избран в Рижскую думу".

Комментируя переговоры о формировании коалиции, Степаненко выразила удивление по поводу возможного сотрудничества Национального объединения и "Прогрессивных".

По словам Степаненко, "Суверенная власть", находясь в оппозиции, заставит работать и тех, кто не хочет этого делать. Она сообщила, что "Суверенная власть" и "Младолатыши" готовят предложение о проведении полного аудита в самоуправлении.

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Также они будут первыми, кто предложит распустить думу через год, если будет видно, что она не работает так, как ожидают рижане. Уже сейчас, по словам Степаненко, среди избирателей ощущается сильное разочарование.

Как сообщалось, инициативу формирования коалиции в Рижской думе взяла на себя партия "Прогрессивные", которая проводит переговоры с "Новым Единством", Нацобъединением и "Объединенным списком". У коалиции этих партий в столичной думе будет 34 голоса.

Как заявил кандидат "Прогрессивных" на пост мэра Риги Виестурс Клейнбергс, если переговоры пройдут успешно, коалиция может быть сформирована до Лиго.

Больше всего голосов на выборах в Рижскую думу получила "Латвия на первом месте", у которой будет 13 из 60 депутатских мандатов. Список "Суверенной власти" и "Объединения Младолатыши" по итогам выборов получил восемь мандатов.