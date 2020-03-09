8 марта в Риге: трое мужчин устроили кровавую поножовщину

Конфликт возник возле одного из баров на ул. Августа Деглава в Риге. По словам сотрудницы заведения Валентины, вооруженный большим кухонным ножом мужчина начал выяснять отношения с двумя другими посетителями. Вскоре к ним присоединился и четвертый — проезжавший мимо мотоциклист.

Опасаясь, что потасовка перенесется в помещения бара, женщина закрыла двери и вызвала полицию. Стражи порядка прибыли через семь минут. За это время у нападавшего был отнят нож, им же ему и нанесли колотые раны.

Прибывшие на место происшествия полицейские обезвредили участников конфликта и передали их на осмотр медикам.

В результате драки двое человек получили колотые и резаные раны.

По словам представителей полиции, опрос участников конфликта пока ничего не дал — причины остаются неясны.