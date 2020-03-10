16-летний школьник обнялся с Меган Маркл. После этого он извинился перед принцем Гарри

6 марта во время визита в Великобританию Меган Маркл побывала школе в городе Дагенем. После вступительной речи Меган на сцену поднялся школьник Экер Оккойе. Герцогиня с теплом поприветствовала подростка, пожала ему руку, а затем предложила встать за кафедру.

"Она действительно красива, не так ли?! — приводит фразу школьника в микрофон РИА "Фан". Маркл улыбнулась и пригрозила парню пальцем.

Оценив, что экс-актриса настроена дружелюбно, подросток не терял времени зря и обнял девушку. Да так сильно, что не мог её сразу отпустить. Смелый поступок парня, восхитил гостей мероприятия — в зале были слышны аплодисменты и восторженные крики.

10 марта подросток решил принести извинения супругу Меган Маркл.

"Надеюсь, вы не против, что я обнял вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она прибыла в мою школу. Было приятно услышать её речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет", — сказано в письме парня.

ФОТО: SCANPIX