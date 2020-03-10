Трамп не поедет в Москву на День победы

Ранее Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько для него важно присутствие лидеров других стран на параде, сказал, что это вообще не важно, что это "наш праздник", однако отметил, что "для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой".