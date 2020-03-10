Трамп не поедет в Москву на День победы

Президент США Дональд Трамп не принял приглашение российского коллеги Владимира Путина приехать 9 мая на празднование Дня победы в Москву.
Белый дом сообщил Кремлю, что Трамп не сможет приехать в Москву 9 мая, на запланированные празднования Дня победы, сообщает "Коммерсантъ". Издание отмечает, что эту информацию подтвердили источники российских госструктуры. Однако, сообщается, что США направят высокопоставленных должностных лиц на празднования 9 мая в Москву.
Позже отказ Трампа принять участие подтвердил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.
"Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет",— цитирует Пескова "Коммерсантъ".
Ранее Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько для него важно присутствие лидеров других стран на параде, сказал, что это вообще не важно, что это "наш праздник", однако отметил, что "для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой".
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Некоторые из них уже подтвердили свое участие.