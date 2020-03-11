Обсуждается возможность эвакуации латвийцев из Италии

"Как я поняла, министерство провело встречи с ответственными службами. [...]. По имеющейся у меня информации, которую не могу подтвердить, такая возможность рассматривается", - сказала Аболтиня, отвечая на вопрос об организации специального авиарейса для эвакуации латвийцев из Италии.

По словам посла, юридически у людей нет проблем с возвращением домой, однако проблематично найти транспорт. Она подчеркнула, что аэропорты и железнодорожные станции не закрыты, но число рейсов ограничено.

Аболтиня предупредила тех, кто все же "безответственно" намеревается поехать в Италию, что передвижение по стране ограничено. Она подчеркнула, что у этих людей будут проблемы с перемещением и внутри страны, и с выездом из нее.

Как сообщалось, число случаев заражения новым коронавирусом в Италии за сутки выросло с 9172 до 10 149. В свою очередь число пациентов, скончавшихся от болезни, достигло 631, за сутки увеличившись на 168 человек.

Министерство иностранных дел Латвии из-за распространения Covid-19 призывает не посещать Италию, Китай, Японию, Сингапур, Корею и Иран.