Обсуждается возможность эвакуации латвийцев из Италии

Обсуждается возможность организации специального авиарейса для эвакуации латвийцев из Италии, рассказала посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня в интервью Латвийскому радио.
"Как я поняла, министерство провело встречи с ответственными службами. [...]. По имеющейся у меня информации, которую не могу подтвердить, такая возможность рассматривается", - сказала Аболтиня, отвечая на вопрос об организации специального авиарейса для эвакуации латвийцев из Италии.
По словам посла, юридически у людей нет проблем с возвращением домой, однако проблематично найти транспорт. Она подчеркнула, что аэропорты и железнодорожные станции не закрыты, но число рейсов ограничено.
Аболтиня предупредила тех, кто все же "безответственно" намеревается поехать в Италию, что передвижение по стране ограничено. Она подчеркнула, что у этих людей будут проблемы с перемещением и внутри страны, и с выездом из нее.
Как сообщалось, число случаев заражения новым коронавирусом в Италии за сутки выросло с 9172 до 10 149. В свою очередь число пациентов, скончавшихся от болезни, достигло 631, за сутки увеличившись на 168 человек.
Министерство иностранных дел Латвии из-за распространения Covid-19 призывает не посещать Италию, Китай, Японию, Сингапур, Корею и Иран.
Кроме того, министерство призывает тщательно обдумать необходимость поездки в США, Австралию, Австрию, Бахрейн, Бельгию, Египет, Францию, Грецию, Ирак, Исландию, Канаду, Кувейт, Великобританию, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Швейцарию, Таиланд, Германию и Швецию.