Переодеться "по щелчку": в Сети набирает популярность новый челлендж

В соцсети начали публиковать видео, на которых участник челленджа стоит перед зеркалом, а затем в нужный момент композиции щёлкает выключателем: свет гаснет, затем зажигается снова - и вот, герой стоит в другой одежде! Нередко эта одежда бывает нелепой, поскольку чем смешнее, тем лучше.