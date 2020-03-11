Переодеться "по щелчку": в Сети набирает популярность новый челлендж

В соцсети TikTok становится всё популярнее челлендж #fliptheswitchchallenge. Он появился ещё в 2018 году, однако, через пару лет, стал опять популярен.
Первый раз об этом челлендже начали говорить, когда музыкант Drake выпустил песню Nonstop.
"Смотри, я просто щелкну выключателем", - гласят строчки песни, которые не смогли обойти стороной пользователи Сети.
В соцсети начали публиковать видео, на которых участник челленджа стоит перед зеркалом, а затем в нужный момент композиции щёлкает выключателем: свет гаснет, затем зажигается снова - и вот, герой стоит в другой одежде! Нередко эта одежда бывает нелепой, поскольку чем смешнее, тем лучше.
Теперь же видео Flip the Switch Challenge стали ещё круче: участвуют два человека, которые меняются одеждой.
В числе тех, кто поучаствовал — Дженнифер Лопез и её жених Алекс Родригез, а также сенатор Элизабет Уоррен, актриса Кейт Маккиннон и певица Камилла Кабелло
Elizabeth Warren took to the Saturday Night Live stage this weekend, and we're seeing double! WATCH as she nails the 'Flip The Switch' challenge with Kate McKinnon 😮— Breakfast Television Toronto (@BTtoronto) March 9, 2020
VIDEO: @nbcsnl pic.twitter.com/dKjHiuthSt
"Flip The Switch" Challenge @Camila_Cabello ❤❤❤ pic.twitter.com/4wYSvMB8Tp— beersandtatts (@beersandtatts) March 9, 2020