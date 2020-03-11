Ср, 11.03.2020
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Переодеться "по щелчку": в Сети набирает популярность новый челлендж

ФОТО: instagram.com/arod/

В соцсети TikTok становится всё популярнее челлендж #fliptheswitchchallenge. Он появился ещё в 2018 году, однако, через пару лет, стал опять популярен.

Первый раз об этом челлендже начали говорить, когда музыкант Drake выпустил песню Nonstop. 

"Смотри, я просто щелкну выключателем", - гласят строчки песни, которые не смогли обойти стороной пользователи Сети.

В соцсети начали публиковать видео, на которых участник челленджа стоит перед зеркалом, а затем в нужный момент композиции щёлкает выключателем: свет гаснет, затем зажигается снова - и вот, герой стоит в другой одежде! Нередко эта одежда бывает нелепой, поскольку чем смешнее, тем лучше.

Теперь же видео Flip the Switch Challenge стали ещё круче: участвуют два человека, которые меняются одеждой.

В числе тех, кто поучаствовал — Дженнифер Лопез и её жених Алекс Родригез, а также сенатор Элизабет Уоррен, актриса Кейт Маккиннон и певица Камилла Кабелло

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