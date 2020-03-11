В Эстонии Covid-19 впервые заразились те, кто не покидал страну

Столичный житель, очевидно, заразился во время зарубежной поездки, а островитяне могли заразиться от посетивших Сааремаа волейболистов. Оба зараженных были в близком контакте с итальянским волейбольным клубом. У них появились симптомы и они позвонили в скорую.

Если до сих пор все заражались за границей, жители Сааремаа стали первыми, кто заразился в Эстонии.

По словам руководителя западного отделения Департамента здоровья Эстонии Кадри Юхкам, оба зараженных жителя Сааремаа могли в начале марта контактировать с посещавшими остров волейболистами.

"Организатор мероприятия заверил, что прибывшие из Италии игроки здоровы. Также мы передали организаторам точные инструкции для безопасного проведения мероприятия", - сказала Юхкам, по словам которой, за обеспечение безопасности здоровья участников мероприятия несет ответственность организатор.

В среду, 11 марта, выяснилось, что некоторые итальянские волейболисты больны.

Пресс-секретарь миланского волейбольного клуба Паоло Тардио сказал Saarte Hääl, что основания для сдачи анализов на коронавирус нет, поскольку отсутствуют характерные симптомы.

Тардио заверил, что речь идет об обычном вирусе и температура уже пропала.

Менеджер сааремааского волейбольного клуба Ханнес Сепп сказал, что получил вчера из Италии подтверждение - спортсмены здоровы и, видимо, они просто слегка простудились на Сааремаа.

По словам Сеппа, у игроков появилась температура через несколько дней после поездки, а сейчас все здоровы и уже тренируются.

По данным Saarte Hääl, у островитянина с положительным результатом пробы на коронавирус в субботу поднялась температура, она стабильно держалась и в воскресенье. В понедельник температуры больше не было, но для подстраховки он позволил медикам скорой помощи взять анализы. Сегодня после полудня ему позвонили и сообщили, что следующие 14 дней он проведет на домашнем карантине.

Со всеми зараженными Департамент здоровья на данный момент связался, и они находятся на домашнем лечении.