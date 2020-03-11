Семейный врач из Елгавы возмутила жителей Латвии. Она собиралась на работу после поездки в Италию

Un te kādas Jelgavas ārstes (!!!) ceļojuma apraksts. pic.twitter.com/vTEfPlN1m1 — Unāma (@EvijaUnama) March 10, 2020

Отправляясь в город Бари на юге Италии, 7 марта Кошкина написала в социальной сети Facebook о том, что и по возвращению она продолжит работу.

"В любом случае в четверг я буду на работе, а если кто-то меня боится из-за возможного мистического мистера коронавируса, то две недели придется пережить без меня.

А потом уже и в Лондон", - написала семейный врач.

Как отметили многие пользователи сети, такое заявления противоречит рекомендациям Минздрава Латвии для тех путешественников, которые вернулись из стран, затронутых Covid-19.

Когда общественный резонанс достиг пика, Кошкина в социальных сетях отметила, что ее неправильно поняли и она будет соблюдать все рекомендации.

"Мысли у меня свои, но законы я соблюдаю. В то время, когда я писала, на юге Италии не было карантина. Да, перед тем, как оправиться на работу, я определю, есть ли в моем организме коронавирус, ответ опубликую, чтобы всем было спокойно", - добавила Кошкина.

Такое заявление семейного врача появилось, после того как Латвийское Общество врачей связалось с Кошкиной. Президент Общества Илзе Айзсилниеце подтвердила LETA, что с врачом обсудили сложившуюся ситуацию.

В микрологе Twitter Айзсилниеце добавила, что врач писала свой пост до того, как по всей Италии был объявлен карантин. Теперь доктор осознала всю серьезность ситуации, сдаст анализы по возвращению и вернется на работу только тогда, когда будет уверена, что не угрожает другим.

Напомним, с 11 марта, в связи с изменениями эпидемиологической ситуации Государственная оперативная медицинская комиссия расширила список затронутых новым коронавирусом стран, включив в него также Испанию, Францию, Германию, Австрию и Швейцарию.

Таким образом, особые меры предосторожности на данный момент распространяются на 11 стран:

Китай,

Южную Корею,

Иран,

Японию,

Сингапур,

Италию,

Испанию,

Францию,

Германию,

Австрию и

и Швейцарию.

Минздрав настоятельно рекомендует не посещать эти страны из-за высокого риска заражения.

Нужно принимать во внимание также то, что по возвращении из этих стран детям 14 дней придется провести на домашнем карантине.

Министерство иностранных дел призывает тщательно обдумать необходимость поездки и в ряд других стран, в том числе США, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию, Бахрейн, Бельгию, Чехию, Данию, Египет, Грецию, Индию, Ирак, Исландию, Израиль, Канаду, Кувейт, Великобританию, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Таиланд и Швецию.