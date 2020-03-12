Укрепить иммунитет, мазь для носа, осторожность, или Инфектолог о том, что делать при угрозе Covid-19

Журнал Ieva на этой неделе опубликовал обширное и информативное интервью с инфектологом.

Приводим краткий список основных тезисов инфектолога о том, что мы можем сделать сейчас.

* Мытьё рук действительно очень необходимо, поскольку вирус из дыхательных путей может попасть в любое место.

* Сейчас я настоятельно советую пожилым людям не путешествовать. Другие могут выбирать сами. Я бы сама сейчас никуда не летала. В общем, мы все должны избегать того, чего мы можем избежать.

* Укрепляйте иммунитет, но ни в коем случае не следует начинать использовать какой-либо усилитель иммунитета. В любом случае, почти ни одно из предложений аптек, продающихся без рецепта, не подойдёт.

Немного приболевший человек, который не знает, что болен и инфицирован, но чувствует себя хорошо и бродит вокруг - самый опасный, поскольку никто не избегает его.

*Первым барьером для проникновения вирусов в организм является слизистая оболочка носа и рта. Рот мы стараемся держать закрытым, а слизистую оболочку носа, если нужно побывать в публичном месте, можно смазать мазью. Например, вирогеля или прополиса. Они действуют около двух часов. Вирусу нужно цепляться за что-то.

* Успокоить людей можно, сказав, что именно нужно делать. Потому сейчас говорю: продуктов хватит, мест в больнице хватит! В магазинах, транспорте, аэропорту были приняты дополнительные меры предосторожности.

* Оснований для того, чтобы делать запасы - нет. Это грозит лишь молью в продуктах.