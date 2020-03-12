Коронавирус: 123 тысячи заразились, 4601 человек скончался. Но сколько поправились?

За сутки число зараженных по всему миру возросло на 4900 человек.

Больше всего заболевших всё ещё в материковом Китае — там зафиксировано 80 793 случаев заболевания.

Эпицентром распространения болезни в Европе всё ещё числится Италия, где выявлено 12 462 случаев заболевания (скончались 827 человек). Затем идут такие страны, как Иран, где заболели девять тысяч (354 скончались), Южная Корея (заболели 7869, скончались 66), Испания (заболели 2140, скончались 48), Франция (заболели 1784, скончались 33).

В свою очередь, в России за вчерашний день было зафиксировано восемь новых случаев заражения Covid-19. Шесть зараженных - в Москве, другие два — в Московской области. В итоге, по состоянию на 11 марта заболевших в России - 28 человек.

11 марта ВОЗ объявила коронавирус мировой пандемией.

Глава ВОЗ предупредил, что в ближайшие недели надо быть готовыми к увеличению количества заражений и смертей от Covid-19, а также числа затронутых пандемией стран.

Пандемия — это эпидемия, которая распространяется по всему миру и поражает большое количество людей. "Дождь"