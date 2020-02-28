Чеснок спасёт нас? Мой кот заразен? Нужна ли маска? Отвечаем на вопросы про коронавирус

Коронавирус Covid-19 распространяется по Европе. До нашего соседа Эстонии он уже дошел 27 февраля. Непосредственная близость вируса заставляет многих жителей Латвии переживать о своем здоровье. Первый совет - не поддавайтесь панике, но отнеситесь к своему самочувствию серьезно, а перед тем, как скупать медицинские маски, прочтите, как правильно их использовать!
Латвийские компетентные структуры не раз заявляли о том, что Латвия готова к возможному распространению нового коронавируса Covid-19 на территории нашей страны. Сначала больницы смогут принять 100 пациентов. Если число больных будет больше - произойдет реорганизация работы больниц, к примеру, приемных отделений.
Несмотря на то, что на данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом, необходимо соблюдать правила гигиены, внимательно следить за состоянием своего здоровья, по возможности отказаться от поездок в страны, в которых есть риск заражения коронавирусом. Это Китай, Южная Корея, Иран, а также регионы Италии — Лобардия и Венето.
Латвия пока не планирует следовать примеру Литвы, где в связи с угрозой распространения коронавируса, объявлена экстремальная ситуация.
Галерея: Восточная клиническая университетская больница готова к коронавирусу
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