Пт, 28.02.2020
Известно число коек, известно число карантинных мест, а также, что делать, если людей придется изолировать и лечить как в Риге, так и в регионах. Ильзе Винькеле, Министр здравоохранения
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Чеснок спасёт нас? Мой кот заразен? Нужна ли маска? Отвечаем на вопросы про коронавирус

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Почему в аэропорту не измеряют температуру? Стоит ли бояться Covid-19?

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Коронавирус Covid-19 распространяется по Европе. До нашего соседа Эстонии он уже дошел 27 февраля. Непосредственная близость вируса заставляет многих жителей Латвии переживать о своем здоровье. Первый совет - не поддавайтесь панике, но отнеситесь к своему самочувствию серьезно, а перед тем, как скупать медицинские маски, прочтите, как правильно их использовать!

Латвийские компетентные структуры не раз заявляли о том, что Латвия готова к возможному распространению нового коронавируса Covid-19 на территории нашей страны. Сначала больницы смогут принять 100 пациентов. Если число больных будет больше - произойдет реорганизация работы больниц, к примеру, приемных отделений.

Несмотря на то, что на данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом, необходимо соблюдать правила гигиены, внимательно следить за состоянием своего здоровья, по возможности отказаться от поездок в страны, в которых есть риск заражения коронавирусом. Это Китай, Южная Корея, Иран, а также регионы Италии — Лобардия и Венето.

Латвия пока не планирует следовать примеру Литвы, где в связи с угрозой распространения коронавируса, объявлена экстремальная ситуация.

Галерея: Восточная клиническая университетская больница готова к коронавирусу 

Ответы на популярные вопросы, практические советы и все, что нужно знать о Covid-19:

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Почему в аэропорту не измеряют температуру? Стоит ли бояться Covid-19?

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