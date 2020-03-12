Немецкие ученые: почему нам не спится по ночам

Тысячелетиями люди восхищались звездным небом над головой. Магическим образом привлекало оно не только взоры астрономов и поэтов. Но сегодня в современных городах мы видим не усыпанное звездами ночное небо, а всего лишь несколько светящихся точек (да еще нужно внимательно присмотреться, не самолет ли это летит). Виной тому - свет. Свет наших реклам, домов, заводов, уличных фонарей... Если посмотреть сверху, то, как показывают снимки со спутника, яркие огни рассыпаны по всей Земле: метрополии и автострады Европы, Северной Америки и Азии сияют намного ярче, чем звезды, рассеивая свет на многие километры во все стороны. Лишь Сахара, австралийские пустыни да непроходимые леса Амазонки лежат в темноте.

Кто страдает от светового загрязнения

С конца XIX века, с триумфальным наступлением искусственного освещения, наша планета становится все ярче. Кристофер Киба (Christopher Kyba) из Немецкого центра исследования Земли в Потсдаме говорит о том, что с каждым годом площадь освещенных территорий на нашей планете становится примерно на 2 процента больше - как и яркость освещения.

Но что в этом плохого? Почему, объясняя этот тренд, Кристофер Киба, как и другие специалисты, занимающиеся этой проблемой, говорит о световом загрязнении?

Как формулируют энциклопедии, световое загрязнение (или, как его еще называют, световой шум, или световой смог) - это воздействие искусственного света на ночное небо, нарушающее экосистему и изменяющее биоритмы живых существ. Особенно впечатляют световые купола над крупными промышленными городами, которые являются основными источниками светового загрязнения.

От него страдают животные, птицы и растения. Из-за нарушения биоритма певчие птицы, например, меньше спят по ночам, что сокращает срок их жизни, не говоря уже об освещенных фасадах, о которые они нередко разбиваются. Слишком рано начинают распускаться почки на деревьях, а листья не облетают вплоть до поздней осени и даже зимы. Согласно последним исследованиям, ночной свет пугает мигрирующих животных, вносит хаос в конкурентное взаимодействие видов...

Почему не спится по ночам

От того, как регулируются дневной и ночной циклы, в значительной степени зависит и здоровье человека. Проблема возникает не только тогда, когда свет из окна напротив бьет в ваше окно и мешает вам спать. Световой хаос на дороге с участками разной степени освещенности, особенно если освещение спроектировано не оптимально, мешает концентрированно вести машину. Нарушение естественной смены ночной темноты и дневного света приводит в беспорядок биоритм, что вызывает проблемы со сном, головную боль, повышенную нервозность, психические проблемы.

Кроме того, если света ночью слишком много, то (даже если у вас в комнате темно) будет нарушен сон и подавлено производство мелатонина - гормона, который не только регулирует деятельность эндокринной системы, но и, в частности, замедляет процесс старения. То есть, в принципе, можно сказать: чем больше света, тем раньше мы стареем.

Что же делать? Как уменьшить световое загрязнение? Пока реальной глобальной программы здесь нет. Хорошо бы, например, ночью отключать световую рекламу, а днем не освещать слишком ярко витрины и торговые залы магазинов, но это всё - лишь пожелания. Кристофер Киба советует располагать светильники дома так, чтобы свет не был направлен вверх или под углом 90 градусов: это несколько ослабит дискомфорт.