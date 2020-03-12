СМИ: Пранкеры Вован и Лексус разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг

Согласно информации издания, они созванивались дважды: в канун Нового года и 22 января.

"Ты можешь называть меня как хочешь — Гарри вполне подойдёт", — сказал принц Гарри шутникам.

В разговоре с "Гретой" принц Гарри, в основном, поведал о причинах отказа от королевских обязанностей и привилегий. Согласно его словам, этот выбор разрешит ему защитить сына.

"Я думаю, что есть чертовски много людей во всем мире, которые могут уважать нас за то, что мы ставим нашу семью на первое место", — приводит слова принца The Sun.

Также пранкеры расспросили принца о его отношении к разным политикам.

"У него на руках кровь", — сказал Гарри о президенте США Дональде Трампе, пояснив это тем, что американский лидер активно продвигает угольную промышленность.

В свою очередь, он положительно высказался о премьер-министре Британии Борисе Джонсоне.

Помимо этого принц весьма резко высказался о проблеме изменений климата и о том, как к ней относятся мировые главы.

"К сожалению, миром правят очень больные люди. Поэтому такие люди, как вы и молодое поколение, — это те, кто изменит все к лучшему. Людей нужно разбудить, и единственный способ сделать это, чтобы пробудить их от кризиса сознания, — это, как мне кажется, экстремальные вещи. Вам нужно добиться действительно серьезных изменений, которые шокируют людей. Именно шок будит людей", — сказал Гарри "Грете".