Wizz Air прекращает полеты в Норвегию, Ryanair - в Италию

Wizz Air подтвердила, что с 16 марта 2020 года по 3 апреля отменяет все полеты в Норвегию и из нее в связи с мероприятиями властей Норвегии по снижению распространения нового коронавируса.

Пассажиры, на полеты которых повлияют эти перемены и которые купили билеты на сайте wizzair.com или в мобильном приложении компании, автоматически будут проинформированы электронным письмом.

120% от первоначальной цены будут зачислены на WIZZ-счет клиента, деньги можно будет использовать для приобретения услуг авиакомпании в течение 24 месяцев. Пассажиры могут выбрать и возврат денег, но тогда потребуется большее время.

В этом случае клиенты получат только 100% от стоимости билета. Пассажирам, которые приобрели билеты через туристические агентства, в том числе онлайн, должны связаться с предприятием, в котором билеты были куплены.

Ryanair отменяет полеты в Италию

В свою очередь ирландский лоукостер Ryanair с 14 марта прекращает все рейсы из и в Италию, а также внутренние итальянские рейсы.

Единственный конечный путь в Италии, в который Ryanair летает из Риги - это Бергамо.

Напомним, в связи с распространением Covid-19 в Латвии с сегодняшнего дня до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Отвечать за координацию работы ответственных органов во время чрезвычайного положения будет Минздрав.

Родители посещающих детские сады детей уже сегодня должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Также будет прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение будет проводиться удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций.

С сегодняшнего дня отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Туроператорам поручено по возможности перенести запланированные и не планировать новые туристические поездки в охваченные Covid-19 страны и регионы. В пределах возможностей учреждениям и предприятиям поручено отменить, перенести и не планировать также рабочие поездки и командировки в эти регионы.

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

Людям, которые вернулись из затронутых Covid-19 стран и регионов, а также контактировавшим с ними лицам необходимо соблюдать особые меры предосторожности, в том числе в течение 14 дней следить за состоянием своего здоровья, два раза в день измеряя температуру тела.

Людям, у которых появились симптомы острой инфекции дыхательных путей - насморк, кашель, воспаление горла, повышение температуры тела, нарушения дыхания - следует немедленно обращаться за помощью по телефону 113.

Также людей, вернувшихся из регионов распространения Covid-19, настоятельно просят не подвергать риску инфицирования окружающих, сокращая прямые контакты - не принимать гостей, не посещать общественные места, учреждения, не ходить на работу, по возможности не пользоваться общественным транспортом. Для покупки продуктов питания и других товаров первой необходимости рекомендуется пользоваться доставкой, избегая прямого контакта с сотрудником доставки, или просить об этом близких и друзей, которые должны оставить пакет с продуктами у дверей.