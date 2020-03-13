Защити своё здоровье: продукты, которые укрепляют иммунитет

Один из самых простых способов - включить в свой ежедневный рацион продукты, которые обеспечат ваш организм витаминами и минеральными веществами, поясняет портал Huffpost.

Красная паприка

Сладкий перец - отличный источник витамина C, поскольку в нём концентрация этого витамина выше, чем в цитрусовых. А также, что хороший бонус - есть его приятнее, чем, например, лимон. Но помните: самая полезная паприка - свежая.

Цитрусовые

Витамин C, витамин С, витамин С. Ешьте грейпфруты, апельсины и мандарины. Они все порадуют своим вкусом, а также укрепят иммунитет. Ешьте свежими, добавляйте в салаты, делайте коктейли - вариантов множество.

Чеснок

Это травянистое растение содержит селен, который обладает свойствами, повышающими иммунитет. К тому же чеснок является отличным дополнением к целому ряду блюд. Нет причин не использовать его: вкусно + повышает иммунитет, а это - именно то, что сейчас необходимо.

Брокколи

Витамины А и С, а также антиоксидант глутатион, который даёт энергию. Имейте в виду: вы можете наслаждаться брокколи сырым или бланшированным; если вы сварите его, то полезных свойств останется мало.

Миндаль

Эти орехи являются отличным источником витамина Е, который помогает в борьбе с различными инфекциями. Горстки в день будет достаточно. В случае, если не хочется есть орехи целиком, то можно их растереть в смузи или добавить в салат.

Шпинат