Пт, 13.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

Защити своё здоровье: продукты, которые укрепляют иммунитет

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В то время, пока нас беспокоят различные вирусы, бушующие вокруг, лучшее, что мы можем сделать - сами позаботиться о своём здоровье. Другими словами - укрепить иммунитет. 

Один из самых простых способов - включить в свой ежедневный рацион продукты, которые обеспечат ваш организм витаминами и минеральными веществами, поясняет портал Huffpost. 

Красная паприка

Сладкий перец - отличный источник витамина C, поскольку в нём концентрация этого витамина выше, чем в цитрусовых. А также, что хороший бонус - есть его приятнее, чем, например, лимон. Но помните: самая полезная паприка - свежая. 

Цитрусовые 

Витамин C, витамин С, витамин С. Ешьте грейпфруты, апельсины и мандарины. Они все порадуют своим вкусом, а также укрепят иммунитет. Ешьте свежими, добавляйте в салаты, делайте коктейли - вариантов множество.

Чеснок

Это травянистое растение содержит селен, который обладает свойствами, повышающими иммунитет. К тому же чеснок является отличным дополнением к целому ряду блюд. Нет причин не использовать его: вкусно + повышает иммунитет, а это - именно то, что сейчас необходимо. 

Брокколи

Витамины А и С, а также антиоксидант глутатион, который даёт энергию. Имейте в виду: вы можете наслаждаться брокколи сырым или бланшированным; если вы сварите его, то полезных свойств останется мало.

Миндаль

Эти орехи являются отличным источником витамина Е, который помогает в борьбе с различными инфекциями. Горстки в день будет достаточно. В случае, если не хочется есть орехи целиком, то можно их растереть в смузи или добавить в салат.

Шпинат

Недаром шпинат называют супер зеленью. Он полн железа, фолиевой кислоты, антиоксидантов и витамина С.

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