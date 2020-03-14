В Литве - два новых случая заражения Covid-19. Страна возобновляет контроль на внутренних границах ЕС

Мэр указал, что в Каунасскую больницу доставлен заражённый коронавирусом молодой житель Кретинги, вернувшийся из Дании.

"Это молодой студент, 10 марта прилетевший из Дании в Литву, а из Вильнюса он уже ехал на автобусе, так что факторов риска, учитывая большое количество вероятных контактов, довольно много", – пишет мэр.

Позднее появилось второе сообщение:

"Сегодня, 14 марта, в Литве подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции (COVID-19)". Сообщается, что мужчина вернулся из Италии. В данный момент он изолирован и находится на лечении клинике Сантарос.

Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.

В Литве зарегистрировано восемь случаев заражения Covid-19.

Из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза (ЕС) с Польшей и Латвией, рассматривается возможность запрета на въезд иностранцам.

"Это произойдет сегодня, в 18 часов 14 марта. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем, что это целесообразно", – сказала журналистам на пресс-конференции в субботу возле правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.

С возобновлением контроля пограничники будут проводить процедуры проверки, также будут запрещаться поездки в страны повышенного риска, однако транспортировка грузов продолжится.

В отношении граждан Литвы не применяются ограничения на возвращение, однако после возвращения они должны будут пробыть дома 14 дней.

Правительство также рассматривает возможность в ближайшее время запретить въезд иностранцам в страну, за исключением тех, у кого есть разрешения на работу и проживание в Литве.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас сказал, что с 18 часов возобновляется контроль на внутренних границах Евросоюза, не будут впускаться лишь иностранцы с симптомами.

"Уже сейчас мы не впускаем тех иностранцев, у которых есть определенные симптомы болезни, и этот порядок пока остается и после решения сегодняшнего дня с 18 часов. Но в данный момент рассматривается возможность с введением карантина более значительно ограничить приезд иностранцев, рассматривается и вариант запрета на их въезд", – подчеркнул он.

По словам Р. Любаева, даже в таком случае будут предусмотрены исключения для создания транзитных коридоров для граждан других стран Евросоюза, например для граждан Латвии или Эстонии, возвращающихся домой из Польши. Кроме того, с пятницы на санитарных пунктах планируется измерять температуру и проводить санитарно-информационную проверку.