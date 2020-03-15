Несмотря на пандемию. В России верующие стоят в очереди, чтобы поцеловать мощи

Мощи в Питер из Израиля привезли. Ну, в принципе, не страшно, там всего 55 заболевших. Наших железных теток ничего не возьмет, но вот детей они зря лицом в эти мощи пихают pic.twitter.com/6vTFZv5nYv — Masha (@arctic_lane) March 10, 2020

Отмечается, что мощи пробудут в Петербурге до 17 марта, после чего их увезут обратно в Израиль.

В России не введено ограничений в церковной деятельности. Русская православная церковь (РПЦ) пока не планирует закрывать храмы и отменять службы, пишет "Медуза".

В то же время РПЦ призвала чаще дезинфицировать кивоты икон, к которым прикладываются верующие и использовать одноразовые стаканчики для запивки (смеси воды с вином). Попросили прихожан также воздержаться от посещения храмов с симптомами ОРВИ.