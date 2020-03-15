Вс, 15.03.2020
Оснований для того, чтобы делать запасы - нет. Это грозит лишь молью в продуктах. Людмила Виксна, инфектолог
2

Несмотря на пандемию. В России верующие стоят в очереди, чтобы поцеловать мощи

Прихожане целуют мощи пророка Иоанна Предтечи

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сотни верующих в условиях пандемии выстроились к частице мощей пророка Иоанна Предтечи, которую привезли в Казанский собор Петербурга из Иерусалима. Следы поцелуев с сосуда тряпочкой стирает волонтер, но за всеми она не поспевает, пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что мощи пробудут в Петербурге до 17 марта, после чего их увезут обратно в Израиль.

В России не введено ограничений в церковной деятельности. Русская православная церковь (РПЦ) пока не планирует закрывать храмы и отменять службы, пишет "Медуза".

В то же время РПЦ призвала чаще дезинфицировать кивоты икон, к которым прикладываются верующие и использовать одноразовые стаканчики для запивки (смеси воды с вином). Попросили прихожан также воздержаться от посещения храмов с симптомами ОРВИ. 

По состоянию на вечер воскресенья, 15 марта, в России подтверждены 63 случая коронавирусной инфекции. Почти все инфицированные недавно посещали другие страны, однако есть и случаи локальной передачи заболевания, сообщает "Медуза".

Последние новости

НАВЕРХ