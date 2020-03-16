Главный инфектолог: Эстония признала, что эпидемия коронавируса вышла из под контроля

Как отмечает специалист, своими действиями Эстония признает, что ситуация с распространением вируса вышла из под контроля.

"Нужно просто сфокусироваться на социальном дистанцировании и тяжелых случаях", — написал инфектолог.

Думпис добавил, что стратегия Латвии по органичению вируса Covid-19 остается неизменной. Он также указал, что тестирование легких случаев имеет смысл лишь тогда, когда остается надежда ограничить распространение инфекции, найдя и изолируя ее носителей.

"Если Южная Корея и Китай могли себе это позволить, то у Европы таких ресурсов нет", — заключил Думпис.

По словам инфектолога, похожая ситуация ожидается и в Латвии, поэтому социальная изоляция остается чрезвычайно важной.

Ранее министр социальных дел Танель Кийк высказал предположение, что в Эстонии в ближайшее время количество заболевших будет увеличиваться, в то же время брать анализы на наличие заражения государство намерено в первую очередь у тех, кто наиболее подвержен риску заболевания - то есть у пожилых жителей Эстонии.