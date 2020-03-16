Главный инфектолог: Эстония признала, что эпидемия коронавируса вышла из под контроля
Власти Эстонии больше не будут тестировать легкие случаи заболевания новым коронавирусом Covid-19, поскольку их уже слишком много. Об этом в своем Twitter сообщил главный инфектолог Латвии Уга Думпис.
Как отмечает специалист, своими действиями Эстония признает, что ситуация с распространением вируса вышла из под контроля.
"Нужно просто сфокусироваться на социальном дистанцировании и тяжелых случаях", — написал инфектолог.
Думпис добавил, что стратегия Латвии по органичению вируса Covid-19 остается неизменной. Он также указал, что тестирование легких случаев имеет смысл лишь тогда, когда остается надежда ограничить распространение инфекции, найдя и изолируя ее носителей.
"Если Южная Корея и Китай могли себе это позволить, то у Европы таких ресурсов нет", — заключил Думпис.
По словам инфектолога, похожая ситуация ожидается и в Латвии, поэтому социальная изоляция остается чрезвычайно важной.
Ранее министр социальных дел Танель Кийк высказал предположение, что в Эстонии в ближайшее время количество заболевших будет увеличиваться, в то же время брать анализы на наличие заражения государство намерено в первую очередь у тех, кто наиболее подвержен риску заболевания - то есть у пожилых жителей Эстонии.
Министр выразил надежду, что своего пика заболеваемость коронавирусом достигнет к середине апреля, а затем пойдет на спад, пишет Rus.Postimees.