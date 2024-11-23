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Alexandra Nekrasova

Утечка газа в Бауске: нашли место повреждения газопровода

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Пожарные VUGD. Иллюстративное фото
Пожарные VUGD. Иллюстративное фото Фото: Una Kupruka/LETA

Специалистам AS Gaso удалось найти место повреждения газопровода в Бауске, сообщил агентству LETA руководитель филиала Gaso в Бауске Игорь Савко. По его словам, починка может продолжиться и в воскресенье.

Он заверил, что опасности для населения нет. Поврежденный участок газопровода отключен, запаха газа на месте аварии не ощущается, а люди вернулись в свои дома.

Повреждение представляет собой трещину в сварном шве, однако ремонтные работы газопровода на перекрестке улиц Дарза и Слимницас довольно объемны и продолжатся в субботу и воскресенье.

По словам Савко, Gaso регулярно проводит техническое обслуживание и проверку газопроводов, поэтому пока рано говорить о том, что могло послужить причиной повреждения.

"Возможно, трещина возникла из-за напряжения в газопроводе во время работ по реконструкции дороги. Выводы о точных причинах будут известны после экспертизы демонтированного участка газопровода", - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу из-за утечки газа в Бауске были эвакуированы 825 человек из находящихся поблизости места аварии учебного заведения, общественных зданий и жилого дома.

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