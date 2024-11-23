Национальное разведывательное управление США частично рассекретило свой доклад об убийствах за рубежом политических оппонентов российского диктатора Владимира Путина.
Частично рассекречены сведения о политических убийствах оппонентов Путина за рубежом
Документ был частично рассекречен по запросу Bloomberg. В рассекреченную часть вошли описание нескольких политических убийств оппонентов Владимира Путина за границей. Разведка пришла к выводу, что эти убийства были совершены российскими спецслужбами с санкции Путина.
В 2004 году в Катаре был убит бывший глава Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев.
Убийцы - российские разведчики Анатолий Белашков и Василий Богачев - были приговорены к пожизненному заключению в Катаре, но позже экстрадированы в Россию. Но в 2005 году Федеральная служба исполнения наказаний заявило, что не знает, где находятся эти мужчины.
Убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко было совершено в Лондоне в 2006 году. Он был отравлен радиоактивным полонием. Непосредственным исполнителем убийства был назван офицер Главного управления безопасности России Андрей Луговой, впоследствии ставший депутатом Госдумы, а само убийство - спецоперацией ФСБ.
В документе также упоминается убийство российского бизнесмена Александра Перепиличного, произошедшее в Великобритании в 2012 году. Он был ключевым информатором в деле об отмывании денег в Европе российскими чиновниками и был убит незадолго до того, как должен был давать показания в суде. В отчете разведки США говорится, что он был отравлен, хотя британская полиция не нашла достаточных доказательств.
Упоминается также о гибели в 2015 году командира отряда боевиков из самопровозглашенной ЛНР Александра Беднова. Бронированный автобус, в котором ехал Беднов, был обстрелян вооруженными людьми. Беднов и его подчиненные ранее отказались выполнить требования лидеров так называемой Луганской Народной Республики.
Разведка США предположила, что Беднов и несколько других видных лидеров "народной республики" были убиты по приказу Кремля с целью укрепить свой контроль над оккупированной частью Украины.
Разведка США установила, что Кремль использует спецслужбы за рубежом для убийства тех, кого он считает угрозой своему режиму. В разведке указали, что помимо упомянутых убийств есть и другие, но данных о них меньше.
Разведка США предполагает, что убийства негодных Кремлю людей с высокой вероятностью будут продолжаться и в дальнейшем.
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