Частично рассекречены сведения о политических убийствах оппонентов Путина за рубежом

Документ был частично рассекречен по запросу Bloomberg. В рассекреченную часть вошли описание нескольких политических убийств оппонентов Владимира Путина за границей. Разведка пришла к выводу, что эти убийства были совершены российскими спецслужбами с санкции Путина.

В 2004 году в Катаре был убит бывший глава Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев.

Убийцы - российские разведчики Анатолий Белашков и Василий Богачев - были приговорены к пожизненному заключению в Катаре, но позже экстрадированы в Россию. Но в 2005 году Федеральная служба исполнения наказаний заявило, что не знает, где находятся эти мужчины.

Убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко было совершено в Лондоне в 2006 году. Он был отравлен радиоактивным полонием. Непосредственным исполнителем убийства был назван офицер Главного управления безопасности России Андрей Луговой, впоследствии ставший депутатом Госдумы, а само убийство - спецоперацией ФСБ.