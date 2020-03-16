VDD будет усиленно следить за происходящим 16 марта

В частности, VDD и другие правоохранительные органы будут готовы реагировать и пресекать любые провокации, которые могут произойти 16 марта.

Как сообщалось, на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение в период чрезвычайной ситуации постановить всем спортивным, развлекательным, культурным и другим учреждениям заканчивать работу до 23 часов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания заявил, что в дальнейшем отменены и запрещены все публичные мероприятия, независимо от количества посетителей, в том числе в ночных клубах и на дискотеках, а также собрания, шествия, пикеты и религиозные собрания.