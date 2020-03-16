Пн, 16.03.2020
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VDD будет усиленно следить за происходящим 16 марта
Включая соцсети

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Служба государственной безопасности (VDD) будет следить за ситуацией в связи с ежегодным проведением в Латвии Дня памяти легионеров 16 марта. Отмечается, что VDD будет отслеживать как на месте проведения памятных мероприятий, так и в виртуальной среде.

В частности, VDD и другие правоохранительные органы будут готовы реагировать и пресекать любые провокации, которые могут произойти 16 марта.

Как сообщалось, на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение в период чрезвычайной ситуации постановить всем спортивным, развлекательным, культурным и другим учреждениям заканчивать работу до 23 часов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания заявил, что в дальнейшем отменены и запрещены все публичные мероприятия, независимо от количества посетителей, в том числе в ночных клубах и на дискотеках, а также собрания, шествия, пикеты и религиозные собрания.

Правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.

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