VDD будет усиленно следить за происходящим 16 марта
Служба государственной безопасности (VDD) будет следить за ситуацией в связи с ежегодным проведением в Латвии Дня памяти легионеров 16 марта. Отмечается, что VDD будет отслеживать как на месте проведения памятных мероприятий, так и в виртуальной среде.
В частности, VDD и другие правоохранительные органы будут готовы реагировать и пресекать любые провокации, которые могут произойти 16 марта.
Как сообщалось, на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение в период чрезвычайной ситуации постановить всем спортивным, развлекательным, культурным и другим учреждениям заканчивать работу до 23 часов.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания заявил, что в дальнейшем отменены и запрещены все публичные мероприятия, независимо от количества посетителей, в том числе в ночных клубах и на дискотеках, а также собрания, шествия, пикеты и религиозные собрания.
Правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.