Элли и Неле родились девочками. Потом стали мужчинами. А теперь они опять женщины

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Обратный переход пока слабо отражен в медицинских научных работах.

Проведенные исследования предполагают, что его вероятность очень низка: согласно отчету лондонской Клиники гендерной идентичности Чаринг-Кросса, доля транс-людей, которые возвращаются к полу, назначенному им при рождении, оценивается в менее чем 0,5%.

Но исследования, в которых люди, совершившие гендерный переход, наблюдались на протяжении нескольких лет, фактически отсутствуют.

"Лонгитюдные [долговременные] наблюдения просто не проводились", - говорит клинический психолог из Университета Бата доктор Кэтрин Батлер.

"Но в социальных сетях, - в частности, в Reddit, - есть группа, посвященная обратному переходу, у которой более 9 тысяч читателей. Среди них наверняка много таких же ученых, как я, но в любом случае это огромное количество людей", - полагает Батлер.

Отсутствие научных исследований в этой области, разумеется, давит на тех, кто переосмысливает свою гендерную эволюцию.

"Это означает, что не существует инструкций или политики, которые бы устанавливали, как официальная медицина может поддерживать транс-персон в процессе обратного перехода. Поэтому им пришлось самоорганизоваться и создать свои собственные онлайн-сообщества", - говорит психолог.

Так поступили и Неле с Элли. Используя художественные таланты Неле, девушки создали post-trans.com - онлайн-пространство, где такие люди, как они, могут общаться и делиться своим опытом.

Надпись на иллюстрации авторства Неле на сайте post-trans.com гласит: "Что обратный переход значит для меня" Nele

Обе они осознают, как трансфобы используют истории обратного перехода, чтобы обесценить опыт трансгендерных и небинарных персон и усомниться в их праве на квалифицированную медицинскую помощь.

Ни Элли, ни Неле не отрицают права трансгендеров. Однако они призывают подписчиков задаться вопросом, всегда ли переход является правильным решением.

Теперь, спустя всего лишь несколько месяцев после их обратного перехода, они привыкают к жизни в качестве девушек-лесбиянок. Их друзья и близкие тоже еще не привыкли.

"Ей было трудно позвонить нам и сказать [об обратном переходе]", - говорит отец Элли Эрик, который до сих пор переучивается снова использовать местоимения женского рода по отношению к своей дочери.

"Для меня это вопрос с полутонами. Я знал с самого начала, когда она сделала первый переход, что она не станет до конца мужчиной - у нее никогда не было мысли о полном переходе. Так что теперь это новое промежуточное состояние, но она всегда будет моей дочерью", - замечает Эрик.

Жалеет ли она о своем выборе - например, о мастэктомии?

"Все те физические изменения, которые я испытала во время своего перехода, помогли мне развить более близкие отношения с моим телом - это часть моего жизненного пути", - говорит Элли.

Неле тоже обрела внутреннее спокойствие.

Неле и Элли снимают жилье вместе BBC

"Тела меняются в результате старения и несчастных случаев - мне не грустно, что у меня больше нет груди", - замечает молодая немка.

Ни та ни другая не планируют прибегнуть к хирургии для восстановления груди.

Им сложнее пережить заново женскую гендерную социализацию - например, опять осознать, что мужчина на безлюдной железнодорожной платформе ночью может быть опасен.

"Потому что, если он воспринимает меня как мужчину, я этого не почувствую… Но если меня принимают за женщину, возможно, я в опасности и должна остерегаться", - говорит Неле.

Но ее уникальный опыт - от "нее" к "нему" и обратно к "ней" - также оказал и положительное влияние на девушку, особенно на ее карьерный рост.

"Я всегда считала, что я просто девушка, которая рисует, и не думала о себе как о профессиональной самозанятой рисовальщице. А после перехода в транс-мужчину я внезапно осознала, что могу делать эти вещи. Я часто слышу, что транс-мужчины чувствуют себя более уверенно, и у меня был такой же опыт. Поэтому я сохраню это чувство уверенности и буду его приумножать", - замечает молодая немка.

Гендерное путешествие Элли и Неле началось рано и было нелегким.

Но теперь они двигаются вперед по жизни вместе - и даже подумывают совместно завести кошек.