Мир обеднеет из-за коронавируса. Кто и сколько за это заплатит?

Социальные расходы казны многих стран вырастут, если власти ослабят политику на время кризиса, например, увеличат пособия по безработице и расширят круг имеющих право на эти и другие выплаты, например, оплачиваемые больничные.

Бизнес уже бьет тревогу, и из первых криков о помощи ясно, что речь идет не только о потере прибыли. Миллионы человек лишатся работы, тысячи фирм обанкротятся. Власти стоят перед непростым выбором: поддержать бизнес сейчас или потом поддерживать безработных, да еще и в условиях, когда в казне все меньше денег из-за сокращения налоговых поступлений.

Испанская лестница в Риме в дни карантина AFP Редкое зрелище: безлюдная Испанская лестница в Риме. Туристическая отрасль может лишиться до 50 млн рабочих мест

На передовой сейчас туризм и авиация. Всемирный совет по туризму и путешествиям предупредил, что пандемия может лишить отрасль 50 млн рабочих мест и сократить рынок туристических услуг на четверть в текущем году.

Только в Испании в феврале заполняемость гостиниц упала на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Еще до полного локдауна отели Мадрида лишились каждого четвертого постояльца, а Барселоны - каждого пятого.

Авиакомпании резко сократили перевозку пассажиров, сначала в Азию, а потом и в США и Европу. Они не скупятся на эпитеты, говорят о худшем кризисе в истории гражданской авиации и уже попросили о миллиардной помощи у правительств, хотя большинство запретов на полеты еще не вступили в силу.

Под угрозой вся сфера услуг: от ресторанов и киностудий до университетов и такси. Большой спорт лишился миллиардных доходов от трансляций и продажи билетов. В очередь за дотациями выстроились даже нефтегазовые компании, обескураженные обвалом спроса и цен на нефть.

Площадь Каталонии в Барселоне Getty Images Необычная картина для Барселоны: опустевшая центральная площадь Каталонии

И это только начало

В кассе взаимопомощи денег пока немного.

Пакет бюджетной помощи в США прошел только нижнюю палату конгресса, и его объем известен лишь приблизительно: точно больше 10 млрд долларов, но меньше 50 млрд, о которых заикался президент Дональд Трамп.

ЕС пообещал выделить около 40 млрд евро. Пострадавшая больше других Италия - до 25 млрд евро. Швейцария и Южная Корея - по 10 млрд долларов, Египет - 6 млрд. Франция, Австралия, Новая Зеландия и Япония пообещали сделать "все возможное", чтобы поддержать экономику за счет казны. Китай запустил масштабную программу стимулирования производства за счет налоговых послаблений и льготных кредитов.