Гомеопатия не остановит Covid-19: инфектолог призывает не поддаваться опасной дезинформации

Как указал Думпис в интервью программе "Panorāma" на телеканале LTV, гомеопатия — это не медикаменты. Он выразил уверенность, что публикации о пользе гомеопатии в борьбе с Covid-19 сейчас совсем не к месту, и ответственным службам следовало бы на это обратить свое внимание.

"Такую дезинформацию следует контролировать", — указал инфектолог.

Скриншот поста с гомеопатическими советами.

ФОТО: Скриншот

Ранее сообщалось, что в понедельник, 16 марта, в Латвии подтверждено еще четыре случая инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 34 человека, сообщила министр благосостояния Илзе Винькеле.

По ее словам, кривая роста подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом все еще остается невысокой.

Она также сообщила, что рассматриваются новые меры по ограничению распространения вируса.