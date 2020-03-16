Гомеопатия не остановит Covid-19: инфектолог призывает не поддаваться опасной дезинформации

В конце недели в соцсетях появились советы гомеопата о том, как бороться с коронавирусом "народными средствами". Инфектолог Уга Думпис назвал это дезинформацией.
Как указал Думпис в интервью программе "Panorāma" на телеканале LTV, гомеопатия — это не медикаменты. Он выразил уверенность, что публикации о пользе гомеопатии в борьбе с Covid-19 сейчас совсем не к месту, и ответственным службам следовало бы на это обратить свое внимание.
"Такую дезинформацию следует контролировать", — указал инфектолог.
Скриншот поста с гомеопатическими советами.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 16 марта, в Латвии подтверждено еще четыре случая инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 34 человека, сообщила министр благосостояния Илзе Винькеле.
По ее словам, кривая роста подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом все еще остается невысокой.
Она также сообщила, что рассматриваются новые меры по ограничению распространения вируса.
Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.