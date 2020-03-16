Видео и фото ⟩ Конфликты и драки на польской границе: люди хотят домой

Работник Андрея Олег уже более 20 часов стоит на мосту через реку Одер. Он ехал на легковой машине из Германии в Польшу вчера, 15 марта, но пройти границу не смог. Через пограничный пункт в Польшу власти страны пускали только польских граждан и имеющих там вид на жительство, рассказывает Андрей, который поддерживает с Олегом постоянный контакт. Олегу и другим попавшим в аналогичное положение людям пришлось ночевать в машинах.

После часов ожидания жители Эстонии, Латвии, Литвы объединились и заблокировали дорогу на мосту своими автомобилями.

После этого встала вся полоса движения, и теперь никто не может попасть в страну, в том числе и граждане Польши.

"На данный момент начались беспорядки на мосту через Одер. Пошли стычки, переходящие в драки. Жители Эстонии, Латвии, Литвы и других стран требуют проезда через Польшу и заблокировали дорогу. Это, в свою очередь, привело в бешенство поляков, возвращающихся домой. Дорога для них тоже заблокирована. Начались драки, потасовки", - рассказал читатель. По его словам, больше конфликтуют польские граждане.

Как он отмечает, люди, заблокировавшие дорогу, пытаются привлечь внимание к тому, что их не пускают на родину.

"Они хотят, чтобы в том числе поляки почувствовали себя на их месте - быть так близко от дома, но не иметь возможности туда попасть", - рассказывает читатель.

По словам Андрея, днем приехал какой-то высокопоставленный польский офицер и начал по-русски объяснять, что люди не должны ждать на границе, что проблему пытаются решить. Однако развернуться или дать задний ход автомобили не могут. По этой же причине люди не могут купить еду и воду, поскольку до ближайшей заправки около 20 км.

Дозвониться сейчас до эстонского консульства практически невозможно: очередь на звонки ничуть не меньше тех, что скопились на границах.

Андрей говорит, что сам он и его работник Олег уже связывались с Министерством иностранных дел Эстонии.

"Мне сегодня около 8 утра был звонок из МИДа, сказали, что пробуют решить проблему, организовать конвой через Польшу. Буквально пять минут назад (около 17:00 - Прим. ред.) позвонил снова в МИД, мне честно сказали, что никаких продвижений нет. Сказали, что они стараются, но поляки не отвечают", - говорит Андрей.