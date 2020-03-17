"Мама, мне нечего делать!", или Чем занять ребёнка дома

Для тех, кто постарше

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Пройти курс по программированию

Основатели школы программирования Datorium решили поддержать другие семьи во время карантина и предлагают бесплатный онлайн-курс по программированию для подростков в возрасте от 14 до 20 лет. Регистрация здесь.

Создай видеоблог.

Влог или видеоблог – это отличное увлечение, помогающее углубиться в определенную тему и развить навыки устной речи и презентации. Эксперт Rimi Детям Клавс Смилдзиньш советует создать влог с практическими советами – например, как занимательно провести время дома. Также интересно создать stop-motion видео, используя пластилин или кубики Лего. По словам Клавса stop-motion – это техника, при которой съемка повторно останавливается, а затем продолжается, чтобы добиться эффекта движения предметов. Подробную информацию о том, как снимать и монтировать подобные видео, ищи в интернете!

Займись спортом

"​Если накопилась усталость и не хватает энергии, советую не менее одного раза в день активно подвигаться и заняться спортом. Например, покидать мяч или поприседать", – предлагает Клавс.

Для самых маленьких

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Дайте ребёнку фломастеры и простую картонную коробку. Пусть малыш разрисовывает её так, как пожелает.

Дайте ребёнку надувные шарики и гуашь. Пусть нарисует на них всё что угодно.

Дайте ребёнку фольгу (подойдёт и, которая предназначена для запекания) и предложите создать из неё корону или украшения.

Устройте для малыша пижамную вечеринку. Если есть спальные мешки, разложите их на полу, если нет — можно воспользоваться и пледами.

Можно также дать пластиковые стаканчики: пусть ребёнок строит из них пирамидки, башни и всё, на что хватит его фантазии.

Можно снять все магниты с холодильника, разрешив ребёнку самому поставить их так, как он захочет.

Можно сделать снежинки из салфеток.

Дайте малышу носочки и скажите, что попросите собрать их по цветам: пусть найдёт каждому свою пару.

Для всех возрастов

Создать свой комикс

Сначала придумай, о чем будет комикс – об ученике, похожем на тебя, или о супергерое? Может о животных? Какие трудности возникнут на пути главного героя? Как он их преодолеет? Представь, каким особенным качеством будет наделен главный герой (например, магические способности или страх лучей света). Также обдумай, чем закончится комикс – может в рассказе будет заключен определенный урок? "Создание комикса будет еще интереснее, если его представить домочадцам", – предлагает Клавс.

Отправиться на природу

"Поменять привычную обстановку всегда занимательно, даже если это просто недолгая прогулка на свежем воздухе в лесу", – говорит Либа Смилдзиня, эксперт Rimi, советуя уделять прогулке не менее 20 минут в день, чтобы улучшить самочувствие и восстановить силы.

Попробовать себя в роли повара