"Мама, мне нечего делать!", или Чем занять ребёнка дома

Сейчас большинство детей находятся дома, потому больше времени мы можем посвятить общему времяпровождению. Приводим несколько советов того, как провести время вне школы с интересом и пользой.
Для тех, кто постарше
- Пройти курс по программированию
Основатели школы программирования Datorium решили поддержать другие семьи во время карантина и предлагают бесплатный онлайн-курс по программированию для подростков в возрасте от 14 до 20 лет. Регистрация здесь.
- Создай видеоблог.
Влог или видеоблог – это отличное увлечение, помогающее углубиться в определенную тему и развить навыки устной речи и презентации. Эксперт Rimi Детям Клавс Смилдзиньш советует создать влог с практическими советами – например, как занимательно провести время дома. Также интересно создать stop-motion видео, используя пластилин или кубики Лего. По словам Клавса stop-motion – это техника, при которой съемка повторно останавливается, а затем продолжается, чтобы добиться эффекта движения предметов. Подробную информацию о том, как снимать и монтировать подобные видео, ищи в интернете!
- Займись спортом
"Если накопилась усталость и не хватает энергии, советую не менее одного раза в день активно подвигаться и заняться спортом. Например, покидать мяч или поприседать", – предлагает Клавс.
Для самых маленьких
- Дайте ребёнку фломастеры и простую картонную коробку. Пусть малыш разрисовывает её так, как пожелает.
- Дайте ребёнку надувные шарики и гуашь. Пусть нарисует на них всё что угодно.
- Дайте ребёнку фольгу (подойдёт и, которая предназначена для запекания) и предложите создать из неё корону или украшения.
- Устройте для малыша пижамную вечеринку. Если есть спальные мешки, разложите их на полу, если нет — можно воспользоваться и пледами.
- Можно также дать пластиковые стаканчики: пусть ребёнок строит из них пирамидки, башни и всё, на что хватит его фантазии.
- Можно снять все магниты с холодильника, разрешив ребёнку самому поставить их так, как он захочет.
- Можно сделать снежинки из салфеток.
- Дайте малышу носочки и скажите, что попросите собрать их по цветам: пусть найдёт каждому свою пару.
Для всех возрастов
- Создать свой комикс
Сначала придумай, о чем будет комикс – об ученике, похожем на тебя, или о супергерое? Может о животных? Какие трудности возникнут на пути главного героя? Как он их преодолеет? Представь, каким особенным качеством будет наделен главный герой (например, магические способности или страх лучей света). Также обдумай, чем закончится комикс – может в рассказе будет заключен определенный урок? "Создание комикса будет еще интереснее, если его представить домочадцам", – предлагает Клавс.
- Отправиться на природу
"Поменять привычную обстановку всегда занимательно, даже если это просто недолгая прогулка на свежем воздухе в лесу", – говорит Либа Смилдзиня, эксперт Rimi, советуя уделять прогулке не менее 20 минут в день, чтобы улучшить самочувствие и восстановить силы.
- Попробовать себя в роли повара
"Обрадуй родителей теплым ужином или закусками. Они будут благодарны!" – уверяет Либа. Она убеждена, что крайне интересно самому составить меню для всей семьи, а также попробовать приготовить что-нибудь новенькое, например, чипсы.
- Попробовать нечто новое
Либа рекомендует попробовать что-нибудь, что прежде ты никогда не делал. Например, медитацию – приведение тела в состояние покоя, расслабление и освобождение от мыслей. "Это не так легко, как кажется, но попробовать стоит!" – признает она.
Научиться фокусам
"Изучи самые популярные и интересные фокусы и обучись одному из них. Тренируйся и совершенствуй свой фокус, чтобы зрители не могли сразу его раскрыть. Когда будешь готов, удиви родителей, братьев и сестер своим мастерством!" – предлагает Клавс, советуя поискать фокусы в интернете или книгах о фокусах.
- Провести вечер за настольными играми
"Это прекрасное время для различных игр в семейном кругу", – уверена Либа. Выбирай различные настольные игры – Монополию и Колонизаторы, или играй в Крокодила и Мафию. "Чтобы игра стала еще интереснее, советую состязаться за победу и играть на счет. Тот, кто получит наибольшее количество пунктов, будет выбирать следующее развлечение, например, общий просмотр какого-либо фильма", – предлагает Либа.
- Устроить совместный вечер кино
Как насчет киномарафона фильмов о Гарри Поттере? Или просмотр Аварийной бригады? Найди фильм, который будет интересен и детям, и взрослым, а перед тем, как насладиться сеансом, вместе приготовьте полезные закуски и напитки для укрепления иммунитета.
- Не забывать про учёбу
"Поскольку учеба в школах прекращена на какое-то время, не забудь уделить время повторению учебного материала", – напоминает Клавс. На порталах www.soma.lv и www.uzdevumi.lv ты найдешь различные учебные задачи, которые помогут тебе приобрести новые знания или освежить в памяти пройденную информацию.
- Прочитать книгу
"Чтение книг – это не только интересное занятие, оно также развивает языковые навыки, насыщает словарный запас и помогает самовыражаться. Поэтому за время каникул советую прочитать не менее одной книги. После прочтения книги поделись впечатлениями с кем-то из домочадцев и попроси задать тебе вопросы, на которые ты сможешь ответить!" – рекомендует Либа.