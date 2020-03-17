Заболевшим Covid-19 будет проведен контрольный тест

На вопрос, что происходит с ранее заболевшими, он ответил, что ситуация динамична, так как добавилось 26 новых инфицированных. Однако эпидемиолог подчеркнул, что тяжелых клинических проявлений ни у кого нет.

По словам Перевощикова, вылечиться от Covid-19 можно за несколько дней, однако только контрольный тест покажет, не остается ли человек переносчиком заболевания.

Пока человек болен или первый день не ощущает симптомов, анализ делать бесполезно, потому что он, вероятно, окажется положительным. Делать анализ следует через три дня после исчезновения симптомов.

Перевощиков сообщил, что ранее заболевшие в основном вылечились и чувствуют себя хорошо, но должны сделать контрольный тест, который нужно организовать через семейного врача.