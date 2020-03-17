Вт, 17.03.2020
Приходилось ли вам просыпаться с липким чувством похмелья и стыда за то, что было сделано в алкогольном угаре? За испорченные отношения, потерянное доверие, слова, сказанные не к месту?.. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Здоровье
  • ВОЗ рекомендует пить парацетамол для лечения от коронавируса и не использовать ибупрофен

ВОЗ рекомендует пить парацетамол для лечения от коронавируса и не использовать ибупрофен

ФОТО: unsplash.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.

"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", - сказал он.

Предупреждение о том, что для лечения Covid-19 не следует использовать нестероиодные противовоспалительные препараты (в частности, ибупрофен и аспирин), опубликовала и Национальная служба здравоохранения Франции.

В мире Covid-19 заражены уже более 185 тысяч человек, более семи тысяч умерли.

Последние новости

НАВЕРХ