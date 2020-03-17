ВОЗ рекомендует пить парацетамол для лечения от коронавируса и не использовать ибупрофен

"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", - сказал он.

Предупреждение о том, что для лечения Covid-19 не следует использовать нестероиодные противовоспалительные препараты (в частности, ибупрофен и аспирин), опубликовала и Национальная служба здравоохранения Франции.