Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака - главных везунчиков апреля 2020 года

Телец

Одними из главных везунчиков следующего месяца, по мнению астролога, являются Тельцы. Апрель 2020 года станет переломным для представителей этого знака Зодиака.

Для них в этот период откроются новые возможности и перспективы, которые смогут изменить жизнь в будущем.

В сфере личных отношений царит полное взаимопонимание и гармония, а мелкие конфликты будут возникать на бытовой почве и быстро решаться.

Близнецы

Удачным в финансовом плане второй месяц весны станет для Близнецов. Представители этого знака Зодиака смогут найти хорошую работу или открыть новые перспективные направления деятельности на уже имеющейся. В это время Близнецы будут уделять много времени семье и друзьям, и те, в свою очередь, не останутся в долгу, обещает Тамара Глоба.

Лев

Львов ожидает приподнятое настроение. Этих людей будет радовать абсолютно все вокруг - от детей до коллег и друзей.

Астролог советует уделить побольше внимания своим близким, тогда Львы почувствуют прилив сил и энергии.

Физическое здоровье будет крепким, но в это время не рекомендуется злоупотреблять вредной и жирной пищей.

Можно заняться спортом и побольше бывать на свежем воздухе.

Стрелец