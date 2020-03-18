Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака - главных везунчиков апреля 2020 года

Известный росийский астролог Тамара Глоба составила прогноз на апрель 2020 года и выделила в нем знаки Зодиака, в жизни представителей которых в грядущем месяце наступит белая полоса. Не вам ли звезды обещают удачу?
Телец
Одними из главных везунчиков следующего месяца, по мнению астролога, являются Тельцы. Апрель 2020 года станет переломным для представителей этого знака Зодиака.
Для них в этот период откроются новые возможности и перспективы, которые смогут изменить жизнь в будущем.
В сфере личных отношений царит полное взаимопонимание и гармония, а мелкие конфликты будут возникать на бытовой почве и быстро решаться.
Близнецы
Удачным в финансовом плане второй месяц весны станет для Близнецов. Представители этого знака Зодиака смогут найти хорошую работу или открыть новые перспективные направления деятельности на уже имеющейся. В это время Близнецы будут уделять много времени семье и друзьям, и те, в свою очередь, не останутся в долгу, обещает Тамара Глоба.
Лев
Львов ожидает приподнятое настроение. Этих людей будет радовать абсолютно все вокруг - от детей до коллег и друзей.
Астролог советует уделить побольше внимания своим близким, тогда Львы почувствуют прилив сил и энергии.
Физическое здоровье будет крепким, но в это время не рекомендуется злоупотреблять вредной и жирной пищей.
Можно заняться спортом и побольше бывать на свежем воздухе.
Стрелец
Стрельцов, по прогнозу Тамары Глобы, ждет насыщенный апрель 2020 года. Они будут буквально купаться в счастье, и все их дела неожиданным образом сами собой пойдут на лад. Пришло время развития для бизнеса, но нельзя принимать поспешных решений. Стоит как следует подумать, составьте план. Только в этом случае Стрельцы добьются высоких экономических показателей.