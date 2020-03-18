Ср, 18.03.2020
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"Экстравагантно, но лучше какое-то время так": Ушаков поделился фото свадьбы, где все готовы к Covid-19

Нил Ушаков

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 18 марта, бывший мэр Риги и депутат Европарламента Нил Ушаков поделился необычным снимком. На нём жених, невеста и свидетели расписываются в защитных костюмах. 

"Свадьба. Рига. 03.2020. Конечно, несколько экстравагантно, но лучше какое-то время так", - подписал фото бывший градоначальник. 

"Тема первой брачной ночи не раскрыта", "Тот случай, когда за фразу "а теперь можете поцеловать друг друга" можно получить до трех лет", - шутят пользователи Сети. Некоторые из комментаторов отметили, что это экономия - ни на причёску, ни на макияж тратиться не надо. 

Напомним, по состоянию на утро 18 марта инфицированных уже 71. Среди них - ребенок дошкольного возраста, школьник и работник Pasažieru vilciens.

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