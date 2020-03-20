Эстония вызволяет своих граждан из беды? Нет, не слышал

Рига, 15 марта, 22:30

Аэропорт Риги, куда стекается пассажирский поток со всего мира, где повсеместная истерия и паника из-за опасности заразиться новым вирусом. Озвучено решение правительства Латвии о принятии новых мер безопасности. Сколько нагнетания и путаной информации с разных открытых источников! Думаем: ну, тут как минимум должна бегать бригада людей в скафандрах и осуществляться проверка самочувствия каждого прибывающего, чтобы инфекция, если таковая есть у кого-либо, не распространилась дальше. Но нет, ничего этого нет! Только паника и ужас из каждого утюга и как следствие – в сердцах и умах наших сограждан.

При посадке в самолете объявили о том, что всем, кто возвращается домой, необходимо оставаться дома в течение 14 дней, то же самое повторяют по громкой связи и в аэропорту Риги.

Уже дойдя до выхода, к лентам для получения багажа, видишь, как в сторонке стоят два переодетых в белую форму сотрудника в масках. И, спрашивается, что это значит? Где проверки? Где анкетирование? Вы не знаете ни кто, ни откуда возвращается, ни с чем, а кто-то, я уверен, даже не в курсе, для чего эти двое там стоят?! Понятное дело, их поставили – они и стоят! Музейные экспонаты!

Ребят, так проблему с вирусом точно не решить! Люди должны своевременно получать информацию обо всех решениях своего правительства, тем более в кризисной ситуации, тем более, что Эстония - вообще передовая нация, у которой свое электронное государство, где есть все данные и о каждом, даже то, что сам о себе забыл, ты найдешь там! Так почему нет массовых рассылок на э-почту сразу, как только что-то выдумали эдакое умное для борьбы с вирусом? Похоже, это очередной прокол э-государства!

Э-государство есть, а как работает, похоже, до сих пор не разобрались. Да и некогда, пандемия на дворе!

Но вернемся к Рижскому аэропорту, где, в ожидании своих чемоданов выяснилось, что Ecolines и Eurolines неожиданно для всех отменили все свои рейсы уже с 00:00 16 марта, билеты на автобусы других перевозчиков раскуплены, соответственно, домой нам опять не попасть. Еще раз звоним в МИД и – о, чудо! – дозваниваемся со второго раза. Рассказываем о своей проблеме и получаем гениальный ответ: "М-м-м, ну пусть за вами кто-нибудь приедет, раз автобусные компании отменили свои рейсы". Спасибо, родные! Выручили так выручили, куда же мы без такого ценного совета!

Около полуночи, наконец-то, приходит радостное известие от airBaltic, что наш рейс отменяется и у нас есть право либо вернуть свои деньги, либо обменять их на ваучер. И это за 24 часа до закрытия границ. Классно сработали, ребята! Браво!

Рига, 16 марта, 01:00