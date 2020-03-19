"Красный крест" поможет людям на карантине с покупкой еды

Тем временем Рижская социальная служба отмечает, что ранее прозвучала информация о том, что социальные работники будут доставлять еду на дом - это не правда. Доставку продовольственных товаров будут делать только тем рижанам, кому такая услуга полагается в рамках ухода на дому.