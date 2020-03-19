Чт, 19.03.2020
Для них это, видимо, такая пропагандистская цель: показать своему народу, как они о них заботятся. Мол, сейчас мы этих прокаженных под конвоем отведем, чтобы вы не заразились. Ужасно! Андрей, работодатель застрявшего на границе Олега

"Красный крест" поможет людям на карантине с покупкой еды

Хлеб. Иллюстрация

ФОТО: Ieva Makare / LETA

Часть людей должны провести две недели дома на карантине, поэтому Латвийский Красный крест призывает сообщать, если нет возможности выйти в магазин за едой. И нет близких, кто может помочь. 

Людей, попавших в такую ситуацию, призывают сообщать об этом (secretariat@redcross.lv, 67336651). Представители организации рассмотрят варианты, как помочь.

Тем временем Рижская социальная служба отмечает, что ранее прозвучала информация о том, что социальные работники будут доставлять еду на дом - это не правда. Доставку продовольственных товаров будут делать только тем рижанам, кому такая услуга полагается в рамках ухода на дому. 

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