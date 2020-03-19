"Красный крест" поможет людям на карантине с покупкой еды

Часть людей должны провести две недели дома на карантине, поэтому Латвийский Красный крест призывает сообщать, если нет возможности выйти в магазин за едой. И нет близких, кто может помочь.
Людей, попавших в такую ситуацию, призывают сообщать об этом (secretariat@redcross.lv, 67336651). Представители организации рассмотрят варианты, как помочь.
Тем временем Рижская социальная служба отмечает, что ранее прозвучала информация о том, что социальные работники будут доставлять еду на дом - это не правда. Доставку продовольственных товаров будут делать только тем рижанам, кому такая услуга полагается в рамках ухода на дому.