Клещи уже просыпаются – будьте внимательны! Самые частые вопросы

Когда воздух прогревается до +4-5 градусов по Цельсию, клещи активизируются и уже готовы присосаться. Переносимыми клещами болезнями в Латвии ежегодно заболевают сотни людей.
О вызываемых клещами болезнях, их видах, симптомах и лечении рассказывают д-р ВелгаКюсе – инфектолог, гепатолог, главврач Центра инфектологии – стационара Рижской Восточной университетской больницы и лектор медицинского факультета Латвийского университета, и Занда Озолиня – фармацевт BENU Aptieka.
Учитывая необычно теплую зиму, и в городе, и за городом – в лесах, парках, кустарниках и траве просыпаются и активизируются клещи. Первые клещи были доставлены на проверку в Центр инфектологии уже в январе.
- Переносимые клещами болезни
Клещи могут переносить и распространять множество заболеваний, однако их возбудители отличаются, поясняет Кюсе. Наиболее распространен клещевой энцефалит, возбудителем которого является вирус, переносимый клещами. Распространен также боррелиоз Лайма, который вызывается микроорганизмом спирохетой боррелией. Источником эрлихио заявляется микроорганиз мэрлихия, которую клещ переносит и, присосавшись к человеку или животному, заражает его. В Латвии были также случаи заболевания туларемиейику-лихорадкой. Еще одно заболевание, которое встречается в Латвии, правда, чаще у животных, особенно у собак, это бабезиоз. Ее название происходит от бабезии – микроорганизма, который, попав в организм животного,может повредить красные кровяные тельца – эритроциты, в результате чего возможна гибель животного.
- Ситуация в Латвии
Судя по данным Латвийского центра инфектологии и Латвийского центра контроля и профилактики заболеваний, ситуация с клещевым энцефалитом в Латвии непостоянна. В 2019 году случаев заболевания клещевым энцефалитом было немного больше, чем в 2018-м. В Центре инфектологии в 2018 году лечились 40 пациентов, а в 2019 году – 63 пациентас клещевым энцефалитом. Эрлихиоз в Латвии ежегодно диагностируется в среднем в 10-20 случаях. С подозрениями на боррелиоз Лайма Центр инфектологии за сезон посещают приблизительно 400 человек, однако не во всех случаях эти подозрения подтверждаются. Серьезных случаев в 2019 году было меньше, чем в 2018-м.
- Признаки заражения клещевым энцефалитом
Обычно через 2-4 недели после укуса клеща появляются симптомы, напоминающие грипп: внезапное повышение температуры (до 38-39 градусов),головная боль, возможны также тошнота, рвота, неприязнь к свету и звуку. Если при таких симптомах также известно, что к человеку присасывался клещ, нужно обращаться к семейному врачу,который обычно направляет пациента в стационар. Возможно, болезнь ограничится первыми симптомами или жаром, это самая легкая форма заболевания.
Если же симптоматика гриппа исчезает, но через несколько дней симптомы возобновляются и ухудшаются, может развиться менингит, или воспалительный процесс в оболочках головного мозга.Если же развивается энцефалит, то это воспаление в головном мозге. При энцефалите возможна локализация воспалительного процесса в различных очагах, которые могут находиться вблизи жизненно важных органов, поэтому возможны случаи с летальным исходом. При развитии энцефалита у пациента наблюдаются нарушения сознания, затрудненная речь, возможен односторонний паралич тела.
- Почему необходимо вакцинироваться?
Прогрессируя, энцефалитможет вызвать серьезные повреждения центральной нервной системы, суставов и сердца. Инфектолог Кюсе напоминает, что нет специфических медикаментов для лечения клещевого энцефалита, поэтому применяется неспецифическая терапия. Единственный способ надежно защитить себя – это сделать прививку от клещевого энцефалита. В Латвии используются вакцины Ticovax и Encipur – эффективные, чистые и не вызывающие побочных эффектов. Они отличаются только по режиму и возрасту вакцинирования (дети и взрослые).
Если начать вакцинацию в период активизации клещей, то прививки можно делать по быстрой схеме. После первой прививки через две недели нужно привиться повторно. В период начала действия вакцины нельзя допустить, чтобы присосался клещ. Традиционная схема –в определенный день получаете прививку и через месяц повторяете ее.
Если прививочный паспорт утерян или неизвестно, когда в последний раз была сделана прививка, можно проверить наличие специальных защитных веществ в организме. Если они есть, то прививку можно пока не делать. Однако, если анализ не обнаруживает этих веществ, лучше выполнить полный прививочный план. В зависимости от возраста и вида вакцины человек может прививаться повторно через каждые пять лет, а после 60 лет–раз в три года. Прививку Encipur до 49 лет нужно повторять один раз в пять лет, а после 49 лет – раз в три года.
Вакцина не срабатывает только в 5-6% случаев – когда она неправильно хранилась или не был соблюден план вакцинации, но такие случаи очень редки. Если человек привит, но попал в эти несколько процентов, у которых вакцина не подействовала, заболевание у него в любом случае будет протекать в более легкой форме.
- Как правильно действовать, если присосался клещ?
Как можно скорее снимите его! Чем дольше клещ будет питаться, тем выше риск заразиться каким-нибудь из переносимых клещами заболеваний клещевой. Удалить клеща можно в домашних условиях или в медицинском учреждении.
Пользуйтесь специальными инструментами для снятия клещей! Есть несколько способов снятия клеща.Сегодня в аптеках продаются специальные инструменты, с помощью которых можно легко снять клеща. Самое главное – не сдавить клещу брюшко, иначе он может заразить место укуса. Перед снятием на клеща можно наложить смоченную спиртом ватку – она подействует как наркоз и ослабит укус. Если головку клеща вынуть не удается, ранку нужно продезинфицировать йодом, и тогда со временем головка выпадет сама.
Если сомневаетесь, сдайте клеща на проверку!На проверку клеща нужно везти сразу после снятия, положив в баночку на влажную салфетку, так как клещ не должен высохнуть. Тем, кто привит, проверять клеща нет необходимости. Однако при желании его можно проверить на боррелиоз Лайма. Необходимо подчеркнуть, что и сам пациент в течение 30 дней должен наблюдать за местом укуса.Если там появляется алое кольцеобразное пятно размером в 5 см, то это клиническое проявление заболевания. Также нужно учитывать, что одного клеща можно проверить только на одно из заболеваний – на энцефалит или боррелиоз Лайма. В прошлом году на энцефалит было проверено более 5000 клещей, однако инфицированными было только 44, т.е. процент был низким. На боррелиоз Лайма было проверено 1500 клещей, из которых инфицированными оказались 380, т.е. более 25%. Но нужно помнить –если присосался зараженный клещ, это не значит, что человек сразу будет инфицирован.
Не увлекайтесь самолечением! При появлении симптомов заражения не следует заниматься самолечением – например, обезболивающими медикаментами, так как они помогут только на короткое время, после чего симптомы ухудшатся. При появлении признаков инфекции нужно обращаться к врачу.
Отправляйтесь к семейному врачу! Если заметили какие-то симптомы заболевания, обязательно отправляйтесь к специалисту!
Как лучше всего одеться,отправляясь на природу?
Инфектолог Кюсе рекомендует надевать одежду светлых цветов, чтобы клеща можно было своевременно заметить и стряхнуть. После прогулки рекомендуется раздеться, осмотреть тело,одежду. Клещи не падают с деревьев, а могут сидеть на конце травинки и ждать, пока мимо не пройдет какое-нибудь крупное или мелкое теплокровное существо, к которому можно присосаться. Если клещ не найдет, где можно залезть под одежду, он, скорее всего, отвалится. Если же клещу удастся заползти под одежду, он будет искать на теле место, где кожа более нежная, мягкая и легче протыкается, прикрепится туда и начнет питаться.
Д-р. Кюсе подчеркивает, что вызываемые клещами заболевания не передается к человеку от человека, а только от клещей.