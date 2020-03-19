Клещи уже просыпаются – будьте внимательны! Самые частые вопросы

Если начать вакцинацию в период активизации клещей, то прививки можно делать по быстрой схеме. После первой прививки через две недели нужно привиться повторно. В период начала действия вакцины нельзя допустить, чтобы присосался клещ. Традиционная схема –в определенный день получаете прививку и через месяц повторяете ее.

Если прививочный паспорт утерян или неизвестно, когда в последний раз была сделана прививка, можно проверить наличие специальных защитных веществ в организме. Если они есть, то прививку можно пока не делать. Однако, если анализ не обнаруживает этих веществ, лучше выполнить полный прививочный план. В зависимости от возраста и вида вакцины человек может прививаться повторно через каждые пять лет, а после 60 лет–раз в три года. Прививку Encipur до 49 лет нужно повторять один раз в пять лет, а после 49 лет – раз в три года.

Вакцина не срабатывает только в 5-6% случаев – когда она неправильно хранилась или не был соблюден план вакцинации, но такие случаи очень редки. Если человек привит, но попал в эти несколько процентов, у которых вакцина не подействовала, заболевание у него в любом случае будет протекать в более легкой форме.

Как правильно действовать, если присосался клещ?

Как можно скорее снимите его! Чем дольше клещ будет питаться, тем выше риск заразиться каким-нибудь из переносимых клещами заболеваний клещевой. Удалить клеща можно в домашних условиях или в медицинском учреждении.

Пользуйтесь специальными инструментами для снятия клещей! Есть несколько способов снятия клеща.Сегодня в аптеках продаются специальные инструменты, с помощью которых можно легко снять клеща. Самое главное – не сдавить клещу брюшко, иначе он может заразить место укуса. Перед снятием на клеща можно наложить смоченную спиртом ватку – она подействует как наркоз и ослабит укус. Если головку клеща вынуть не удается, ранку нужно продезинфицировать йодом, и тогда со временем головка выпадет сама.

Если сомневаетесь, сдайте клеща на проверку!На проверку клеща нужно везти сразу после снятия, положив в баночку на влажную салфетку, так как клещ не должен высохнуть. Тем, кто привит, проверять клеща нет необходимости. Однако при желании его можно проверить на боррелиоз Лайма. Необходимо подчеркнуть, что и сам пациент в течение 30 дней должен наблюдать за местом укуса.Если там появляется алое кольцеобразное пятно размером в 5 см, то это клиническое проявление заболевания. Также нужно учитывать, что одного клеща можно проверить только на одно из заболеваний – на энцефалит или боррелиоз Лайма. В прошлом году на энцефалит было проверено более 5000 клещей, однако инфицированными было только 44, т.е. процент был низким. На боррелиоз Лайма было проверено 1500 клещей, из которых инфицированными оказались 380, т.е. более 25%. Но нужно помнить –если присосался зараженный клещ, это не значит, что человек сразу будет инфицирован.

Не увлекайтесь самолечением! При появлении симптомов заражения не следует заниматься самолечением – например, обезболивающими медикаментами, так как они помогут только на короткое время, после чего симптомы ухудшатся. При появлении признаков инфекции нужно обращаться к врачу.

Отправляйтесь к семейному врачу! Если заметили какие-то симптомы заболевания, обязательно отправляйтесь к специалисту!

Как лучше всего одеться,отправляясь на природу?

Инфектолог Кюсе рекомендует надевать одежду светлых цветов, чтобы клеща можно было своевременно заметить и стряхнуть. После прогулки рекомендуется раздеться, осмотреть тело,одежду. Клещи не падают с деревьев, а могут сидеть на конце травинки и ждать, пока мимо не пройдет какое-нибудь крупное или мелкое теплокровное существо, к которому можно присосаться. Если клещ не найдет, где можно залезть под одежду, он, скорее всего, отвалится. Если же клещу удастся заползти под одежду, он будет искать на теле место, где кожа более нежная, мягкая и легче протыкается, прикрепится туда и начнет питаться.