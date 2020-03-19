Апостол, уравнявший Гитлера с Иисусом. Кто тиражирует ложь про Covid-19?

Особенно активно на немецкоязычной версии kla.tv распространяются антисемитские, антиевропейские и прокремлевские материалы. Некоторые заголовки: "Контроль Ротшильдов", "Рост России вопреки санкциям!", "Тайные мотивации ЕС".

Опубликованы материалы и о самой секте Сасека.

"Люди этого поколения начали следовать призыву Альфа Матрицы. OCG — не церковь, но движение, созданное на небесах, осознающее себя живым организмом", — говорится в одном из видео.

Материалы обычно добровольно переводят участники движения, сообщает немецкая газета Der Zeit.

Кто такие эксперты kla.tv и что они открыли?

В одном из видео утверждается, что от гриппа смертность намного больше (мы уже писали, что это не так). Цитируется немецкий врач Клаус Кёнлейн (Claus Köhnlein), рассказывающий об искусственном происхождении вируса для заработков на специально созданном тесте.

Это не первый раз, когда Кёнлейн распространяет подобные домыслы. Он также считает, что тесты на ВИЧ — одного из самых смертоносных вирусов в мире — не заслуживают доверия и созданы для заработка. Об этом упоминается в книге исследователя Коннектикутского университета Сэта Каличмена о теориях заговора вокруг СПИДа.

Насколько этим выводам доверяет научное сообщество? Оценить это может помочь база данных Scopus. Сервис предлагает поиск исследователей по имени-фамилии с результатом Индекса Хирша (h-index). Индекс показывает оценку работ исследователя его коллегами, количество научных публикаций и их цитируемость.

Коэффициент Кёнлейна составляет 1 балл. Автор шкалы пояснил, что коэффициент успешного ученого по итогам 20 лет работы составляет 20 баллов, выдающегося ученого — 40, гения — 60. Для сравнения, к примеру, коэффициент латышского математика Андриса Амбайниса Хирша составляет 33 балла.

В другом видео о "лабораторном происхождении вируса" цитируется некий Аллен Кантвелл (Alan Cantwell). Он якобы нашел более сотни научных публикаций, где указано, что ученые создавали вирус более десяти лет. Однако ссылок на конкретные публикации нет.

Кантвелл — вовсе не новичок в компании конспирологов. Он также распространяет работы и публикует книги, в которых говорится об искусственном создании ВИЧ, хотя известно, что родственный ВИЧ вирус переносят обезьяны. Считается, что свое распространение среди людей ВИЧ получил после того, как в начале 20 года инфицированное вирусом шимпандзе употребили в пищу аборигены Конго.

ФОТО: Re:baltica

В качестве одного из доказательств того, что Covid-19 в реальности является оружием, в видео приводится утверждение, что "некоторые народы, в том числе китайцы и японцы, генетически намного восприимчивее к коронавирусу, в отличие от арабов и европейцев". Необоснованность этой теории доказывает статистика умерших в разных странах. Второе место после Китая по числу инфицированных и умерших занимает Италия — там скончались уже 2,5 тыс. человек. Тем временем к утру 18 марта в Японии сообщалось о 30 умерших.

Теории заговора о вакцинах и терактах в Нью-Йорке