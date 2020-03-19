Апостол, уравнявший Гитлера с Иисусом. Кто тиражирует ложь про Covid-19?
Коронавирус — искусственно созданный бизнес-проект для продажи тестов на Covid-19 и дестабилизации Китая. Такие домыслы высказываются в циркулирующем в соцсетях видеоролике интернет-телевидения kla.tv.
Его создатель — антисемит и лидер религиозной секты из Швейцарии Иво Сасек. Латышская версия ролика появилась в закрытом Facebook-сообществе "Обеспокоенные родители" (лат. Norūpējušies vecāki). Ссылаясь на сомнительных ученых, kla.tv популяризирует теории заговора о вакцинах, терроризме, ВИЧ, так называемом "гендеризме" и о других темах.
Кто такие kla.tv и кто их распространяет в Латвии?
О видеоматериалах kla.tv Re:Check сообщили многие пользователи Facebook. У латышской версии kla.tv своей страницы в Facebook нет. Ссылка на видео ведет на сайт kla.tv (или klagemauer.tv от немецкого "стена плача"). Там деятельность развернута широко — содержание с видеоматериалами представлено на 43 языках, включая латышский. Основатель Иво Сасек — лидер швейцарской секты "Органическое поколение Христа" (Organische Christus-Generation или OCG).
Сообщается, что секта насчитывает около двух тысяч последователей. Контактов на домашней странице, впрочем, найти нельзя, также не указано, кто обеспечивает перевод на латышский и распространение материалов kla.tv в Латвии.
Многие люди сообщили Re:Check, что этим занимаются некие Лиене и Рейнис Гринхофф — общественности они могут быть известны по участию в шоу "Поющие семьи" на телеканале LNT несколько лет назад.
Связь Гринхофов с kla.tv подтверждает и группа "Обеспокоенные родители" в Facebook — они являются ее администраторами. Это сообщество закрытого типа — содержимое доступно только участникам, однако в распоряжении Re:Check есть множество скриншотов. На одном из них Гринхофы называют kla.tv "нашим общим проектом", который с 2012 года "распространился по всему миру". В другом посте семейная пара утверждает, что доверяет kla.tv уже шесть лет.
Другой участник группы пишет об одном из видео, как материалы kla.tv распространяются в соцсети: "Моим постом поделились 200 человек". Гринховы были одними из организаторов протестов против мобильной сети 5G. Теория о том, что 5G является оружием по уничтожению общества — одна из самых популярных среди сторонников kla.tv.
В группе они обсуждают и другие теории заговоров.
Re:Check не удалось связаться с Гринхофами по телефону. В смс-сообщении Гринхофф лишь указал, что у него нет трудовых отношений с kla.tv. Все остальные отправленные вопросы он оставил без ответа.
Синкретизм эзотерики и ультраправых идеями
В немецкоязычной прессе пишут, что мировоззрению Сасека и секты kla.tv характерно соединение эзотерики и ультраправой идеологии. В документальном фильме австрийского общественного телевидения рассказывается, что Сасек считает себя апостолом, который призван спасти человечество от апокалипсиса. В одной из своих речей Сасек приравнял Адольфа Гитлера к Иисусу Христосу.
"Kla.tv не гарантирует правды, но гарантирует противоположные мнения", — указано к одному из видео на английском языке. В нем говорится о целях создания проекта: "Не оценивать, а просто слушать, принимать и идти дальше".
Особенно активно на немецкоязычной версии kla.tv распространяются антисемитские, антиевропейские и прокремлевские материалы. Некоторые заголовки: "Контроль Ротшильдов", "Рост России вопреки санкциям!", "Тайные мотивации ЕС".
Опубликованы материалы и о самой секте Сасека.
"Люди этого поколения начали следовать призыву Альфа Матрицы. OCG — не церковь, но движение, созданное на небесах, осознающее себя живым организмом", — говорится в одном из видео.
Материалы обычно добровольно переводят участники движения, сообщает немецкая газета Der Zeit.
Кто такие эксперты kla.tv и что они открыли?
В одном из видео утверждается, что от гриппа смертность намного больше (мы уже писали, что это не так). Цитируется немецкий врач Клаус Кёнлейн (Claus Köhnlein), рассказывающий об искусственном происхождении вируса для заработков на специально созданном тесте.
Это не первый раз, когда Кёнлейн распространяет подобные домыслы. Он также считает, что тесты на ВИЧ — одного из самых смертоносных вирусов в мире — не заслуживают доверия и созданы для заработка. Об этом упоминается в книге исследователя Коннектикутского университета Сэта Каличмена о теориях заговора вокруг СПИДа.
Насколько этим выводам доверяет научное сообщество? Оценить это может помочь база данных Scopus. Сервис предлагает поиск исследователей по имени-фамилии с результатом Индекса Хирша (h-index). Индекс показывает оценку работ исследователя его коллегами, количество научных публикаций и их цитируемость.
Коэффициент Кёнлейна составляет 1 балл. Автор шкалы пояснил, что коэффициент успешного ученого по итогам 20 лет работы составляет 20 баллов, выдающегося ученого — 40, гения — 60. Для сравнения, к примеру, коэффициент латышского математика Андриса Амбайниса Хирша составляет 33 балла.
В другом видео о "лабораторном происхождении вируса" цитируется некий Аллен Кантвелл (Alan Cantwell). Он якобы нашел более сотни научных публикаций, где указано, что ученые создавали вирус более десяти лет. Однако ссылок на конкретные публикации нет.
Кантвелл — вовсе не новичок в компании конспирологов. Он также распространяет работы и публикует книги, в которых говорится об искусственном создании ВИЧ, хотя известно, что родственный ВИЧ вирус переносят обезьяны. Считается, что свое распространение среди людей ВИЧ получил после того, как в начале 20 года инфицированное вирусом шимпандзе употребили в пищу аборигены Конго.
В качестве одного из доказательств того, что Covid-19 в реальности является оружием, в видео приводится утверждение, что "некоторые народы, в том числе китайцы и японцы, генетически намного восприимчивее к коронавирусу, в отличие от арабов и европейцев". Необоснованность этой теории доказывает статистика умерших в разных странах. Второе место после Китая по числу инфицированных и умерших занимает Италия — там скончались уже 2,5 тыс. человек. Тем временем к утру 18 марта в Японии сообщалось о 30 умерших.
Теории заговора о вакцинах и терактах в Нью-Йорке
На сайте также можно найти видеоролик, авторы которого ссылаются на экономиста Питера Кёнинка (Peter Koenig). Он пишет статьи для портала Global Research, который регулярно публикует различные теории заговоров. Среди них — организация терактов 11 сентября правительством США, вред прививок и отрицание убийств на китайской площади Тяньаньмэнь. На домашней странице также можно найти различные антисемитские статьи. Среди заголовков статей, которые опубликовал Кёнинг — например, такие: "Западными странами правят варвары", "Гонконг — безумие западных стран", "Китай создает общину для единого будущего", "Евросоюз на грани распада".