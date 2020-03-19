Postimees в рекламе на первой полосе обратился к Польше с просьбой о помощи

В занимающем всю первую полосу сообщении на эстонском и польском отмечается, что Эстония всегда считала Польшу своим другом. Газета напоминает, что супруга командующего вооруженными силами Эстонии Йохана Лайдонера Мария была полькой. Кроме того, в 1939 году Эстония позволила сбежать из Таллинна польской подводной лодке Orzel.

"Пожалуйста, дайте нашим людям беспрепятственно вернуться домой через Польшу. Мы хотим рассчитывать на вас сейчас и в будущем", - говорится в сообщении.

По словам главного редактора Postimees Марта Раудсаар, нынешнее чрезвычайное положение требует от всех особенных шагов, поэтому все должны делать больше, чем обычно.

"Обращение к польскому правительству с первой полосы Postimees – это пример народной дипломатии, когда пресса помогает правительству решать возникшую в Польше проблему, - пояснил Раудсаар. - Наше общее желание — чтобы люди смогли живыми и здоровыми попасть домой через Польшу и продолжался жизненно важный товарооборот. Вопрос прежде всего в солидарности ЕС".

За последние дни из-за принятых Польшей жестких мер на границах Польши возникли очереди из грузовиков протяженностью около полусотни километров, что в свою очередь означает замедление грузоперевозок.

В воскресенье Польша закрыла свои границы, чтобы помешать распространению коронавируса в стране. Были прерваны международные железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, ухудшилось положение водителей автомобилей. Многие эстоноземельцы застряли на границе без возможности вернуться домой.