Репетиция евроапокалипсиса

Были же во время последней войны те, кто не бежал со всей толпой в укрытие во время ковровых бомбардировок. Как и те, кто не шел в другой толпе в гетто. И часть сделавших подобный выбор - в пользу большего риска, но меньшего унижения, - пережила.

Не намерен судить остальных - да и не мне их судить, - но хочу заметить, что нынешняя ситуация не оставляет даже такого, последнего и отчаянного, резерва для свободы воли. Не присоединиться к толпе сегодня означает не только пойти на личный риск, но также и подвергнуть риску тех, чей взгляд на происходящее иной. Жалкому вирусочку уже удалось то, чего не удавалось двум мировым войнам: он смыл границы личности и нанес сокрушительный удар индивидуализму и свободе выбора.

То есть фактически разнес в щепки основы западной цивилизации. Если кто-то успел это заметить.

Поэтому нечего удивляться, что китайцы - как и другие восточноазиаты - в борьбе с Covid-19 оказались более успешными, чем пока что европейцы и американцы. Там вообще-то цивилизация совсем иная - если кто-то помнит.

Поэтому, читая тексты никак не политиков (у которых либо не за горами, либо совсем на носу выборы, а философия и мировоззрение - какие уж есть), но интеллектуалов, призывающих "временно отказаться от всех своих привычек" во имя… (нужное вписать), - я не могу сдержаться от хохота. И не потому, что так уж весело. А потому, что речь на самом деле о вещах более серьезных, чем обыкновение трижды в день заруливать на часок-другой в кафе. И даже не о зависимостях, вроде никотиновой.

Речь о сложном комплексе социокультурных составляющих, создавших цивилизационную матрицу западного человека.

Какое бы насилие мы над собой ни учинили, китайцами нам все равно не стать. В том числе и тем, кто сегодня призывает нас китайцам уподобиться.

Из чего, увы, следует, что, как ни верти, нам будет куда труднее, чем китайцам. Нам уже труднее - взгляните на Италию. Дело не только в нашем глубоко укорененном индивидуализме - оно также и в том, что у нас хоть и разной зрелости, но демократии. А в Китае - тоталитарная диктатура. Если кто-то помнит.

Поэтому даже в очень непростой нынешней ситуации хвалить государство, где существуют "лагеря перевоспитания", где практикуют политическую цензуру и рабский труд, а высокотехнологичная система слежки за гражданами (также и иностранными) доведена практически до совершенства- не только подло, но и чревато полной потерей лица.

Да и нелепо. О вспышке эпидемии в Европе узнали во второй половине декабря.

Своими ушами слышал радиовыпуск о хищном китайском вирусе по итальянскому радио в канун Рождества. О том же, когда на самом деле все началось в Китае, боюсь, точно не известно даже товарищу Си. Есть предположения, что даже в ноябре. Но уж во всяком случае в начале декабря.

После серии попыток - сначала замести проблему под ковер, а затем попробовать "закрыть вопрос" келейно, не предавая мировой огласке, - китайское государство было все же вынуждено объявить эпидемию. Помните, кода это случилось? Да, именно - 23 января.

При этом уже 31 января правительство Италии, на севере которой проживает самая многочисленная в ЕС китайская диаспора, остановила воздушное сообщение между двумя странами - к большому неудовольствию китайского МИД. Что, как мы вскоре убедились, не сильно помогло. Через несколько дней так называемый нулевой итальянский пациент привез вирус из Германии. Covid-19 уже был на Старом континенте.