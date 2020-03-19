Чт, 19.03.2020
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Видео ⟩ До слез. Латвия открыла окна и хлопала в поддержку всех, кому сейчас непросто

ФОТО: Pexels

В четверг вечером, 19 марта, в 21:00 жителей Латвии призывали принять участие во флешмобе в поддержку тех, кто продолжает работать в это непростое время - полицейских, медиков и не только. Предлагаем трогательные видео, как это было. Спасибо всем, кому не все равно!

Видео: Флешмоб в поддержку тех, кто продолжает работать в это непростое время

Напомним, задача желающих была в том, чтобы открыть окно на 30 секунд и похлопать.

Организаторы акции считают, что поблагодарить нужно медиков, сотрудников оперативных служб, фармацевтов, журналистов, продавцов и всех, кто, несмотря на сложную ситуацию в стране, продолжает выполнять свои служебные обязанности. 

Подобные акции проходят во многих странах. Например, в Италии, где самая сложная среди стран Европы ситуация с Covid-19, прошел массовый музыкальный флешмоб, а в Эстонии жители светили фонариками из окон. 

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