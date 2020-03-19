Видео ⟩ До слез. Латвия открыла окна и хлопала в поддержку всех, кому сейчас непросто

В четверг вечером, 19 марта, в 21:00 жителей Латвии призывали принять участие во флешмобе в поддержку тех, кто продолжает работать в это непростое время - полицейских, медиков и не только. Предлагаем трогательные видео, как это было. Спасибо всем, кому не все равно!