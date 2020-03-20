"Латвийское время" телеканала ПБК попрощалось со зрителями

В четверг, 19 марта, "Первый Балтийский канал" (ПБК) прекратил выпуск "Латвийского времени" и других местных передач. На прощание редакция поблагодарила своих зрителей, показав небольшую видеонарезку.
Как прозвучало ранее, ПБК обосновал это решение "непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на предприятие Baltic Media Alliance (BMA)".
Как заявила руководитель отдела маркетинга и пресс-секретарь предприятия Синдия Фриденберга, причиной решения стало давление, которое оказывают на третий по величине коммерческий канал в Латвии.
Отметим, что также прекратилось производство авторских передач "За кадром" и "Пять копеек", а также "Новостей Эстонии".
"ПБК продолжит свою работу, все предстоящие изменения связаны только с подготовкой новостных передач. Это вынужденный шаг. Нам очень больно от того, что внешние условия не позволяют нам обеспечить рабочую обстановку для журналистов. Они вызывают доверие у наших зрителей, они умели пробудить у них интерес к происходящему в государстве, в котором живут наши зрители и их дети. Мы хотим поблагодарить работников нашей службы новостей за их профессионализм, лояльность и за поддержку, которую они оказывали каналу все эти годы", - сказала Фриденберга.
В BMA входят ПБК, несколько рекламных агентств, дистрибьютор телеканалов Tem LV, издательский дом Print Media, газеты "МК-Латвия" и "МК-Эстония".
В декабре 2019 года Служба государственной безопасности начала уголовный процесс, одним из подозреваемых в котором является совладелец и председатель правления BMA Олег Солодов. Его подозревают в нарушении международных антироссийских санкций.