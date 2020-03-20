Елизавета II сделала официальное заявление в связи с коронавирусом

В официальном Instagram королевской семьи было опубликовано публичное обращение ко всем гражданам Великобритании.

"Мы с Филиппом приехали в Виндзор сегодня. Мы знаем, что многие люди и семьи по всему Соединенному Королевству и во всем мире вступают в период большой тревоги и неопределенности.

Нам всем советуют изменить наш привычный образ жизни для общего блага сообществ, в которых мы живем, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых в них.

Такие моменты мне напоминают, что история нашей нации складывается из того, что люди объединяются, чтобы работать как единое целое, концентрируя совместные усилия ради общей цели", - написала королева.

Елизавета II поблагодарила за работу исследователей, медиков и сотрудников государственных служб, а также заверила, что мир справится с ситуацией.

"Вы можете быть уверены, что я и моя семья готовы выполнить свою миссию", — завершается послание королевы.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса королева Великобритании Елизавета II отменила садовые праздники в лондонском Букингемском дворце и в четверг покинула город, переселившись в Виндзорский замок.