"Здесь собрались те, кого уже давно должны были закопать". Они больше не пьют

Суббота. Конец января. На повороте в сторону поселка Рукиши, недалеко от ТЭЦ-2, стоит небольшой картонный указатель "АА".

ФОТО: Viktorija Puškele/TVNET

Если проехать в этом направлении еще километр, то можно увидеть скопление людей - разных возрастов и национальностей. Они шумят, шутят и общаются между собой.

Все напоминает пикник за городом, на котором хоть раз, но бывал каждый из нас - кто-то из пластиковой посуды ест суп, который разливают из большого металлического котла, кто-то громко шутит, другие курят в сторонке, кто-то уже переоделся в плавки и, обернувшись полотенцем, зазывает остальных в баню - в руках у него деревянный ушат, а на вспотевшее плечо прилип лист от веника.

Все напоминает пикник за городом, на котором хоть раз, но бывал каждый из нас. Есть лишь одно отличие - на столе нет никакого алкоголя. Они шумно смеются и шутят, потягивая сок из тетрапака. Люди, которые собрались здесь, приехали из разных городов Латвии. Разных религиозных и политических взглядов, разного социального статуса, они даже говорят на разных языках. Их объединяет то, что все они посещают группы Анонимных Алкоголиков. Всего по всей Латвии более 60 таких групп.

"Здесь собрались те, кого должны были уже давно закопать, если бы мы не бросили пить", - говорит крепко сложенный темноволосый мужчина с залысиной. Он "чист" уже больше 10 лет.

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Вот уже несколько лет, по данным Eurostat, Латвия, Литва и Эстония сохраняют лидерство среди стран Евросоюза по расходам домохозяйств на алкоголь. Согласно информации ВОЗ, среди людей в возрасте 20-39 лет примерно 13,5% всех случаев смерти связаны с алкоголем.

По данным Центра по контролю и профилактики заболеваний, ежегодно впервые на учет с алкогольной зависимостью в Латвии становятся чуть более 1500 человек. Однако это лишь официальные данные, еще сотни с такой проблемой посещают частных наркологов и своих психотерапевтов, тысячи из недели в неделю уходят в запои, не осознавая своей проблемы. Некоторые находят помощь в группах поддержки - например, посещая собрания Анонимных Алкоголиков.

Что есть алкоголизм? Когда несколько бокалов вина во время праздничного ужина перестают быть приятным ритуалом и перерастаютв разрушающую тебя зависимость?

ФОТО: Viktorija Puškele/TVNET

"Когда-то мы были убеждены - чтобы контролировать употребление алкоголя, нам необходимо просто остановиться после определенного количества рюмок - второй или пятой. Лишь потом мы поняли, что мы напиваемся не из-за пятой или десятой рюмки, а из-за самой первой", - говорят те, многие из которых не пьют уже более 20 лет, но все равно называют себя алкоголиками.