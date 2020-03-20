5 шагов к идеальному рабочему месту на дому

Дизайнер IKEA делится 5 простыми советами.

Разделение на зоны

Работа может быть разной, вы можете и сидеть за компьютером, или что-то делать руками. Для разных работ необходима разная мебель, поэтому одного стола порой может быть недостаточно, вам необходимо разделить пространство на зоны. Дизайнер делится советами, основанными на недавнем перевоплощении рабочей зоны.

"Одна часть в этой гостиной отдана под рабочую зону для создания значков. Хозяин использовал свой стол и для работы за компьютером и для работы над значками. Для того, чтобы сделать его рабочее место удобным, эти зоны были разделены. Теперь одна часть рабочего места отдана под компьютер а другая под работу руками и хранение всех инструментов. Прочная столешница из ламината легка в уходе и устойчива к царапинам, жидкостям и горячим предметам. Стол развернут так, чтобы хозяин смог видеть, что происходит в гостиной, и никто не болтался у него за спиной", - говорит Дариус Римкус.

Уединённость

"Возможность уединения при работе очень важна, и она не зависит от размера дома. Хорошее рабочее место можно сделать и в гостиной, где семья проводит время, просто отделиться от общего пространства", - говорит Дариус.

В качестве экрана для этого стола, был использован пегборд, который можно закрепить и на стену. Пегборд отделяет хозяина за столом от общей зоны и скрывает возможный беспорядок. С помощью дополнительны[ крючков, прищепок, контейнеров и полок, которые стоят всего несколько евро, можно создать дополнительное место для хранения.

Эргономичная мебель

Даже если вы работаете из дома, не стоит забывать про эргономичность – безопасность, здоровье и комфорт.

"Регулируемый стол помогает менять позу при работе, можно работать сидя и стоя. Движение помогает чувствовать себя лучше и меньше уставать. Офисный стул с регулируемой глубиной и удобной спинкой и поддержкой для поясницы. И вся эта мебель идёт с гарантий в 10 лет", - говорит дизайнер.

Освещение

Прошлое рабочее место было плохо освещено. Локальный свет – необходим, если в комнате несколько зон для различной деятельности. Для рабочей зоны добавили рабочую лампу у компьютера, светильник на прищепке, который легко можно перемещать над рабочей зоной и регулируемое LED освещение в шкафчиках. LED лампочки потребляют на 85% меньше электроэнергии, чем обычные лампочки.

"Больше освещение даёт больше комфорта при работе, и экономит электричество, ведь вы можете включить только тот светильник, который вам в данной момент нужен, при этом не мешая остальным членам семьи. Не маловажно помнить, что хорошее освещение ключ к сохранению зрения", - говорит специалист IKEA.

Продуманное хранение

"Обычно вещей для работы больше, чем места. Если хранение не продумать, то нужную вещь можно искать долго, тем самым замедляя процесс самой работы. С другой стороны, рабочая зона в наших квартирах находится чаще всего в гостиной или спальне, и возможности поставить дополнительную мебель для хранения нет", - говорит Римкус.

Для контроля своих вещей, дизайнер советует использовать всю высоту стен и создать разные шкафчики для хранения. В этом примере нижние ящики и шкафчики можно использовать для хранения крупных вещей, а в закрытых шкафчиках можно хранить мелкие инструменты. Полочка для небольших инструментов создана так, чтобы они были всегда под рукой.

"Для наиболее часто используемых инструментов появился пегборд, который заметно экономит место для хранения вещей", - поясняет дизайнер.