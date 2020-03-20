"Он может шутить как угодно": Путин одобрил шутки Галкина в свой адрес

Журналист Андрей Ванденко расспрашивал президента РФ о сроках пребывания на его должности вспомнил шутку Максима Галкина, о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.

"Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно", - заметил Владимир Путин.

Глава РФ также указал, что Максим Галкин является востребованным артистом.

Отвечая на вопрос о своем пребывании у власти, Путин отметил, что в 2008 году он не подозревал, что в 2012 году снова вернется к обязанностям президента.

"Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была", — цитирует политика РБК.

Ранее Путин ответил, почему он не царь.