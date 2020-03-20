Пт, 20.03.2020
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"Он может шутить как угодно": Путин одобрил шутки Галкина в свой адрес

ФОТО: Reuters/Scanpix/скриншот видео/ коллаж RUS.TVNET

В новой серии проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" президент России рассказал, как он относится к шуткам Максима Галкина. 

Журналист Андрей Ванденко расспрашивал президента РФ о сроках пребывания на его должности вспомнил шутку Максима Галкина, о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.

"Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно", - заметил Владимир Путин. 

Глава РФ также указал, что Максим Галкин является востребованным артистом. 

Отвечая на вопрос о своем пребывании у власти, Путин отметил, что в 2008 году он не подозревал, что в 2012 году снова вернется к обязанностям президента.

"Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была", — цитирует политика РБК. 

Ранее Путин ответил, почему он не царь

Напомним, российский юморист Максим Галкин высказался о Владимире Путине во время выступления в Новосибирске в октябре 2019 года. Тогда юморист также рассказал о цензуре на российском телевидении. Позже в интервью Ирине Шихман он подробно объяснил свою позицию по этому вопросу. 

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