"Он может шутить как угодно": Путин одобрил шутки Галкина в свой адрес

В новой серии проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" президент России рассказал, как он относится к шуткам Максима Галкина.
Журналист Андрей Ванденко расспрашивал президента РФ о сроках пребывания на его должности вспомнил шутку Максима Галкина, о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
"Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно", - заметил Владимир Путин.
Глава РФ также указал, что Максим Галкин является востребованным артистом.
Отвечая на вопрос о своем пребывании у власти, Путин отметил, что в 2008 году он не подозревал, что в 2012 году снова вернется к обязанностям президента.
"Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была", — цитирует политика РБК.
Ранее Путин ответил, почему он не царь.
Напомним, российский юморист Максим Галкин высказался о Владимире Путине во время выступления в Новосибирске в октябре 2019 года. Тогда юморист также рассказал о цензуре на российском телевидении. Позже в интервью Ирине Шихман он подробно объяснил свою позицию по этому вопросу.