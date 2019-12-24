"Не работаю при режиме": Максим Галкин о цензуре и Путине

Максима Галкин сказал, что он не работает "при режиме".

"За всю свою жизнь не было такого, чтобы меня ограничивали на моем концерте. И пока я могу иронизировать, шутить про существующий режим - я могу работать. Как только я не смогу это делать - я не буду работать", - объяснил он ведущей.

Для артиста очень важно веселить так, чтобы он мог говорить им правду.

"Ничто не бывает так смешно, как горькая правда", - отмечает Галкин.

Юморист утверждает, что даже когда он выступал перед президентом РФ Владимиром Путиным, у него никто не просил текст выступления заранее.

"У меня могут отнять возможность транслировать что-то через "ящик", но это не моя несвобода. Меня никто никогда не ограничивал - это чистая правда", - говорит Максим.

Галкин сделал акцент на том, что он не Чадский, а "царь-батюшка" [прим.ред. - Владимир Путин] по его мнению, знает все, что происходит в России.

"И если его что-то устраивает, то это его взгляд на эти вещи. Переучивать взрослого человека, который столько лет возглавляет эту страну?.. У меня нет таких возможностей "глаголом жечь" сердце "царя-батюшки"", - поясняет он.

Юморист подчеркивает, что когда он шутит на каких-то мероприятиях, где находятся государственные чиновники и Путин, то он шутит одинаково для всех. Галкин рассказал, что на последнем "Славянском базаре" его просили не шутить в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Максим же сделал все с точностью до наоборот - он сказал со сцены все, что хотел.

"Это как сказать хирургу: скальпель мы тебе сегодня не дадим - вот тебе вилка... Я не понимаю страха, который есть у молодых... Нафига ты этим занимаешься, если ты не можешь пошутить?" - удивляется Галкин.