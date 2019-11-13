Российские власти обрушились на Максима Галкина за шутки о Путине

"А Путину уже самому скучно с нами. Понимаете. У нас проблемы, у нас пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит...

Он уже Марс мысленно завоевывает. Мы тут ноем "как нам дальше жить", а он нам: "Потерпите, затяните поясок". И мы все затягиваем – кто на поясе, кто на шее", - сказал в своем номере юморист.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей активно поддержали Максима Галкина.

Забавно, что в итоге Стенд апером с самыми большими яйцами оказался Максим Галкин) — Филин (@Filin_Roman) 11 ноября 2019 г.

Вам не кажется странным, что после слов Галкина о цензуре на федеральных каналах, громче всех кричать об отсутствии этой цензуры стали именно видные пропагандоны? Причём так дружно кричат, глотки надрывают... такое ощущение, что за спиной у них стоит сурков с дубиной. — FreedomSpace (@frsp123) 10 ноября 2019 г.

Но это не понравилось телеведущему Владимиру Соловьеву и Дмитрию Киселеву, которые заявили об отсутствии цензуры на российском телевидении. Они считают, что шоумен просто хочет стать Народным артистом. Номером Максима возмутились и некоторые представители Государственной Думы.

В частности, депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев назвал выступление Галкина сплошным "оскорблением сибиряков", которые участвуют в выборах.

Он также считает, что юморист неудачно перешел в жанр политической сатиры. По его мнению, таким юмором Галкин пытается вернуть угасающую популярность, но это сравнимо лишь с "попытками рассмешить испусканием газов".

"Говорить, вот, про этих людей, которые помогают тем, кто уже отчаялся быть хотя бы услышанным, или тех, которые голосуют за партию, которая им реально помогает, что "их Дракула слюной забрызгал" - это совсем не смешной юмор", - подчеркнул Дмитрий Савельев.

Сам же Максим Галкин эту критику никак не комментирует.