В Латвии - чрезвычайная ситуация. С 23 марта все школы переведены на дистанционное обучение – они закрыты, но преподавание и обучение продолжается. Своим мнением, что это может значить для школьников и их родителей, делится блогер "Маминого клуба" Оксана.

(Здесь и далее повествование будет вестись от лица Оксаны)

18 марта 2020.

Я наконец-то прослушала выступление министра образования по поводу обеспечения работы школ во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и прочитала "комментарии" по этому поводу. Правда, оказалось, что комментаторы - люди в основном далекие от темы образования, но раз их спросили – то каждый имеет мнение.

У меня тоже есть мнение, и еще 15 лет работы в сфере образования, немного меньше опыта дистанционной работы в проектах, примерно столько же лет опыта в управлении чрезвычайными ситуациями на уровне обеспечения работы отдельных отделов предприятия, и один родной школьник, над которыми я уже девять лет провожу свои педагогические эксперименты. Пока успешные.

Сегодня он наконец-то осознал, что дома застрял надолго и дело, похоже, серьезное. Он посмотрел вебинар о том, как работает система, которую предлагают как платформу к онлайн обучению, и сказал мне дословно "Это все хорошо, но я не представляю как они (читай, учителя) это сделают". Я тоже не представляю, поэтому сегодня начала составлять свой план действий на предстоящие недели, и не факт, что всего четыре.

Начну со STATUS QUO

Как гласит известная пословица - весна покажет, кто где за собой не убрал, и именно это наступило. На минном поле оказались все, начиная с головы, той самой, с которой гниет рыба.

Министерство образования не имеет плана действий на чрезвычайные ситуации, более того - как обычно, внезапно оказалось, что школы не готовы, преподаватели не готовы, инфраструктура хромает. К этой теме еще обязательно вернутся при случае – как же так, что министерство имеет многочисленные отчеты и бюджеты по выполнению планов повышения квалификаций учителей, отчеты по самооценке (pašvērtējuma ziņojums) школ перечисляют уровень дигитализации школьного процесса (не об этом ли пишет пункт 5.20 в законе о Министерстве образования и его задачах), а по факту – неразбериха? Да, предполагаю, что именно эта тема станет основой для нескольких десятков научных диссертаций в ближайшее будущее.

Учителя и школьная администрация в панике соображает, как наладить учебный процесс и, главное, как в темпе вальса освоить новые навыки составления содержания курса, системы оценки, системы контроля и т.д. Обратите внимание, что уже никто не говорит о лекциях в реальном времени (т.н. онлайн конференции) – пытаются создать систему, как выдать задания и проверить их выполнение. "Все в ваших руках"-, говорит министерство образования школьной администрации. "Все в ваших руках"-, вторит школа родителям. "А если не будут брать – скажите, что отключим газ" и спустим социальную службу. Думаю, что социальная служба меньше всего хочет участвовать в этом безобразии, потому что ресурсов у нее нет как помочь – а это главная ее цель.

Родители в большей их массе продолжают работать и тут даже хуже, если работа происходит из дома. Из двух дел ни одно не будет сделано хорошо, нарастет стресс и недовольство. Наладить дисциплину, проследить выполнение и самое страшное – заместить учителя. А вечером снова стать любящим родителем. И дело даже не в том, что "зарплату за это получают учителя", а в том – что школьная программа настолько специфична в изложении, что надо учиться её понимать. Один пример решать можно пятью способами, но надо знать каким именно надо решать именно здесь и сейчас.

Дети. Самое лучшее, если неподготовленную программу дистанционного обучения закроют через две недели и объявят внеочередные каникулы до августа. Так до детей не дойдет весь стресс, который снежным комом свалится на них обязательно в любом другом решении (дистанционно до апреля, а там снова очно до мая или каникулы до конца ЧС, а там план Б - продление учебного года - разорванный процесс хуже замороженного на ремонт). Отсутствие привычного графика, среды обучения, методов обучения на фоне карантина и запрета всех внешкольных занятий, стресс за систему оценивания, прессинг и контроль со стороны родителей.

В науке про жизнь систем есть такой эффект Форрестера или еще эффект кнута (bullwhip effect) – когда первый эшелон цепочки испытывает неизвестность, это приводит к разрушительным колебаниям в ее последнем эшелоне.

В данном случае – детях. Это то, что министр называет "побочкой". Результаты таких действий уже не раз обсуждались и/или осуждались общественностью – реформы и еще раз реформы.

В кризисных ситуациях нужно принимать кардинальные решения, неудобные. Главной задачей в управлении ЧС это обеспечить работу ключевых функций. Важнейших. В случаях со школами – это, конечно, выпускные классы, подготовка к экзаменам. Все остальное подождет – на календаре до конца учебного года осталось два месяца, из них половина мая проходит уже спустя рукава на автопилоте. Все это, продумав, и не за неделю, можно наверстать и в сентябре. Или на крайний случай, начав обучение с середины августа.

Но неудобные решения - это ответственность. Прежде всего за то, что школы не готовы. "Хьюстон, у нас проблема" - это раз, и это очень неудобно. Я знаю, что говорю, я не раз это говорила. Далее, само министерство не готово распустить учителей в неоплачиваемый или внеочередной отпуск. Это не 400 человек государственной компании пассажироперевозок. И отношения с ними у министра уже не сладкие. А еще вопрос про выпускные экзамены – его тоже надо решать. Метод переноса дат — это безысходность, очень хочется верить, что есть и более серьезный шаг. Поэтому, конечно, легче имитировать деятельность, велеть учебному процессу быть хоть кое-как "с побочкой".

Только жить с "побочкой" придется моему школьнику. И теперь уже от меня зависит, как сделать ее меньше.

20 марта

Видео: Министр образования и науки Илга Шуплинска рассказала, как лучше организовать домашнее обучение

Сегодня уже даже с бОльшим любопытством ("все чудесатее и чудесатее") я прослушала прямую трансляцию министерства образования для учителей, а затем родителей. Цель трансляции - объяснить директивы, которые министерство разработало для школ во время чрезвычайной ситуации. Директивы – это такие советы про ЧТО, без деталей КАК.

Если совсем коротко, то тема удаленного обучения в период ЧС идет под девизом "давайте попробуем, если что - отменим". Бонусом к директивам была демонстрация интерактивной сказки про Райниса (в создании которой участвовала сама министр), а также пример физминутки (32 мин. видео). И еще небольшой рассказ про дочь министра ранним воскресным утром.

Если бы не факт, что это трансляция по поводу чрезвычайной ситуации, мне бы, наверное, это показалось милым.

Министр выделила три основные вещи для родителей:

Удаленное обучение - это самостоятельная работа школьника. За дисциплину и поддержку отвечают родители. Даже если работают. Необходимо организовать рабочее место, хоть на коврике. Необходимо проветривать помещения или гулять на свежем воздухе где-то между выполнением домашней работы.

В остальном - "надо определиться, надо договориться, надо стараться" - все это уже с понедельника. У Масяни (мультперсонаж для взрослой компании) есть такой мульт "Как-нибудь так…" - примерно так же директивы объясняют нашу внеклассную школьную жизнь на следующие недели.

Из всего я сделала вывод, что:

"Как-нибудь так" растянуться может на 10 недель, уж очень часто эта цифра звучала в объяснениях о том, как распланировать школьную программу оптимально. При этом позитивные прогнозы такого вида обучения звучат для 7-12 классов.

Школы должны "что-нибудь" как-нибудь придумать и до понедельника сообщить родителям, что они придумали.

Родителям нужно включаться в процесс обучения, учиться с детьми, организовывать физминутки, быть на связи с учителями, держать дисциплину и график, если в семье более одного школьника на один компьютер, и еще как-нибудь так работать. Да, и это министр сказала дважды - оставлять детей младше семи лет дома одних нельзя по закону!

Если смотреть на ситуацию удаленно, примерно, как с вертолета на муравейник, то эксперимент на две недели домашнего обучения провести нужно обязательно - "ловите момент!"

Чрезвычайная ситуация -это отличная возможность узнать реалии гипотетического "как-нибудь так". А там уже анализ и запросы на новые проекты. Конечно, с бюджетом для освоения. Министерство получит более реалистичную информацию о готовности школ и родителей, запишет все узкие места системы, выяснит, что есть в реальности упомянутые оценочные три процента учеников без электронного устройства, разработает очередной план оптимизации, защитит пару научных работ на этом материале и подготовит обоснование для продления проекта Skola 2030. И тут даже без сарказма - в наше время выпуск таких полусырых "продуктов" даже поощряется. И важно одно - именно, как к эксперименту на две недели надо относиться и родителям!

Снова без сарказма, но идея заменить онлайн-обучение удаленной выдачей заданий и графиком сдачи – это самое лучшее, что могли придумать за неделю. Платформы для работы в реальном времени есть, их много, они работают, и те, кто с ними работает знает этот прекрасный момент, когда ты из часового собрания пятнадцать минут решаешь технические проблемы. А на проводе тридцать человек возраста от семи до семнадцати, которые не всегда могут эту проблему решить самостоятельно.

Поэтому тут тише едешь – меньше нервов. Особенно, когда на подготовку есть неделя.

И отдельно благодарность за рекомендуемую систему оценивания – зачет или незачет (так называемое формативное (описательное) оценивание). А те, кто надеялся исправить оценки и сдать долги к концу года – обращайтесь к учителям. Министр уверена, что учитель в ЧС будет рад видеть столь мотивированного ученика.

Я бы еще отказалась от спорта, музыки, рисования, домоводства и даже информатики. Этого сейчас будет достаточно и без домашних заданий судя по количеству перепостов бесплатных книг, учебных материалов, записей театров, балетов и т.д. (кстати, министр рекомендует ограничивать время у компьютеров).

И еще немного "бы" - если бы не экзамены сына в выпускном девятом классе, я бы "как-нибудь так" расслабилась. Даже, если бы у меня было трое школьников.

Путаница будет, ее не избежать, поэтому лучше отнестись к этому эксперименту как к эксперименту без ожиданий, спокойно и просто.

Это даже хорошо, что будет кому занять детей на рабочей неделе. А все, что не получится – сообщать школьной администрации или сразу в министерство. И хотя министерство призывает родителей помочь детям с дисциплиной, мне, кажется, важнее всего думать о психоэмоциональном здоровье детей, ведь сама ситуация для них уже стресс.

Но у меня выпускник девятого класса и кроме выпускных экзаменов его ждет еще и вступительный по математике на порядок сложнее. Вот именно на эти вопросы у министерства пока нет ответов и нужно ждать. Пока же обещают удаленные консультации, хотя меня больше интересует именно подготовка. Особенно, принимая во внимание директиву адаптировать программу на десять недель так, чтобы удалённо проходились более лёгкие темы. Министерство обещает на следующей неделе все разъяснить, а если нет – то после 14 апреля точно.

Поэтому в сухом остатке на следующую неделю вместе с сыном, который тоже слушал выступления министра (я и впредь буду это практиковать, чтобы сын знал, что это не мои или школьные "фантазии"), мы решили следующее:

Эксперимент - это интересно. Участвуем. Набираемся опыта. Если что-то пошло не "как-нибудь так" - сообщаем учителю, школьной администрации, социальному педагогу, ну и вообще министр сказала "быть на связи".

Составлять график домашнего ареста (читай, дисциплины) для сына я не буду. Но у него и возраст такой. К тому же у него получилось договориться, что некоторые факультативные занятия будут как раз в режиме "телемост", главное, чтобы теперь интернет не подкачал.

В связи с темой зачет-незачет надо определиться с предметами, где нет оценок - нужна коммуникация с учителем и план действий.

По экзаменационным предметам – а у нас такой есть на примете – выяснить план подготовки к экзамену у учителя, потому что программа не пройдена, и знать бы, что вообще проходить. Дальше справимся "как-нибудь так" и сами.

И ждать каких-то опросов, которые министерство будет проводить. Ну и мыть руки, устраивать физминутки. А ещё обязательно информировать учителя, если вы планируете пропасть с горизонта.