Covid-19: среди заболевших - сотрудник театра Дайлес и еще один школьник в Саласпилсе
Среди заболевших Covid-19 есть сотрудник театра Дайлес. Об этом на пресс-конференции Министерства здравоохранения заявил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
По его словам, инфекция была выявлена за минувшие сутки. После этого были проведены мероприятия по установлению круга лиц, с которыми контактировал и мог контактировать заболевший сотрудник театра, им всем предписано соблюдать карантин.
Оценив ситуацию, в SPKC сочли, что для посетителей театра в этой ситуации угрозы нет — контактов зрителей с указанным работником не выявлено.
Перевощиков также сообщил, что среди заразившихся вирусом есть еще один ученик Саласпилсской школы — ранее Covid-19 был выявлен у его одноклассника. Представитель SPKC подтвердил, что трансмиссия произошла в школе, поэтому центр установил круг людей, которые могли оказаться в зоне риска, и провел необходимые мероприятия.
Как уже сообщалось, всего в Латвии по состоянию на 20 марта выявлено 111 случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19.