Британские медики предупреждают: в лёгких случаях Covid-19 характерна потеря обоняния и вкуса

Людям, которые наблюдают такое явление, стоит самоизолироваться, даже если нет других симптомов, отмечают врачи. Это нужно сделать, чтобы снизить возможность распространения заболевания.

Пока что эти данные еще научно не подтверждены, однако опыт коллег вынудил британскую ассоциацию врачей выступить с таким предупреждением.

"Мы очень хотим обратить внимание на то, что это могут быть признаки заражения. Всем, кто потерял обоняние, стоит самоизолироваться", - сказала президент ассоциации Клер Хопкинс. "Это может замедлить темп заражения и спасти жизни людей".

У оториноларингологов высок риск заражения. В Великобритании уже два представителя профессии из-за Covid-19 в критическом состоянии, подчеркивает Хопкинс. В заявлении медикам от организации, которую она представляет, советуется использовать доступные средства индивидуальной защиты при обследовании пациентов, которые жалуются на потерю обоняния и вкуса.

Британская ассоциация медиков отозвалась на отчёты других стран, в которых аносмия рассматривается как один из возможных симптомов. Например, в Южной Корее, где проводится обширное тестирование, аносмия была названа основным симптомом, испытываемым у 30% из 2000 пациентов с Covid-19, чья болезнь проходила легко.

Академия оториноларингологов США в воскресенье, 22 марта, на своей домашней странице, ссылаясь на опыт медиков указали, что потеря обоняния и вкуса - связанные с Covid-19 симптомы. Они главным образом отмечаются у людей, чьи тесты на Covid-19 позитивны, но других симптомов не проявляется.

Если эти симптомы были замечены у пациентов, которые не страдают от аллергии или инфекций носовых пазух, то "необходимо серьёзно рассмотреть необходимость самоизоляции и тестирования таких людей", - говорится в заявлении Академии.

Как пишет BBC, ранее 62-летняя заместитель министра здравоохранения Британии Надин Доррис, которая переболела коронавирусом, сообщала, что потеряла обоняние и вкус после болезни.