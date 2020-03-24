Застывшие "нулевые": как живет последнее интернет-кафе Риги

Те же услуги, то же место и даже та же команда: за 20 лет здесь практически не изменилось ничего. В кафе напротив Агенскалского рынка по-прежнему можно посидеть в интернете (1.20 евро/час) или распечатать листа формата А4 (10 евроцентов/штука). Все это — несмотря на то, что интернет сегодня не просто в каждом доме — а в каждом телефоне.

Начиналось все в 1998 году — тогда Андрис, основатель и совладелец кафе, только начинал свой бизнес: торговал компьютерами, которые сам же и собирал.

В 2001 году решил расширить бизнес и открыл интернет-кафе — элитарное заведение для самой продвинутой молодежи того времени, когда люди читали преимущественно газеты, звони с кнопочных телефонов, а до первого революционного iPhone было еще долгих шесть лет.

"Интернет-кафе хотел открыть еще задолго до 2001 года, когда в Риге их еще не было. Но не хватило денег", — говорит Андрис. В итоге ему пришлось взять кредит в банке на покупку 13 персональных компьютеров.

"Открыли интернет-кафе. Поначалу вся прибыль уходила на выплаты. Отдали кредит и пришла пора брать новый — нужно было покупать новую технику. Заработок — это громко сказано. Хватало, чтобы выплачивать кредиты и платить себе зарплаты", —

вспоминает Андрис.

Кафе владеют четыре человека — сам Андрис, его жена и двое младших партнера. Тогда, 20 лет назад, самыми частыми клиентами кафе были школьники — они приходил играть в популярные в то время "стрелялки".

"Как раз на то время пришелся бум Counter Strike", — вспоминает Андрис.

Взрослых тогда в клубе было мало. Затем началась популярность социальной сети Draugiem.lv — она возникла в 2004 году, а годом позже — One.lv.

По словам Андриса, дети в клубах исчезли к 2006-2007 годам. Он отмечает, что игры никогда не были в центре его бизнеса — слишком уж дорогой тогда была компьютерная техника. Даже просто для интернета, не говоря уж об играх.

"Лучше даже не вспоминать. Каких 800 латов за один компьютер. Теперь техника намного дешевле — заказывал подержанные из Швеции, стоят немногим больше 100 евро за штуку", — говорит Андрис.

Получится ли на них поиграть? Приходят ли в клуб геймеры?

"В Counter Strike — можно, она особых мощностей не требует. [...] Время от времени приходят, раз в месяц примерно. Но это уже так... Забыто. [...] Второй и третий Quake? Нет, это вообще никто уже не помнит", — говорит совладелец кафе.

"Теперь те дети, которые приходили ко мне тогда, ходят уже со своими детьми.

Иногда заходят, чтобы купить компьютер или что-то еще. Но очень многие уехали за рубеж. Иногда возвращаются, заходят поболтать.

Если оценивать, как за 20 лет здесь изменился поток людей, кажется, что из Латвии уехала где-то треть.

И сколько бы я ни говорил с тем, кто иногда приезжает, не помню, чтобы кто-то выражал желание вернуться насовсем. Ну а что им тут делать, они там уже десять лет прожили, укоренились в тамошнюю жизнь... У нас же им реально нечего предложить", — рассуждает Андрис.

По его словам, сегодня клиенты Pele — уже не интернет-пользователи, они в меньшинстве. Главным образом в кафе приходят, чтобы распечатать какие-то либо документы или билеты.

"Вторая категория — те, кому необходимо что-то отправить по интернету. И все. Draugiem.lv давно не актуальны, даже Facebook не имеет особого значения — у всех есть смартфоны.

Если посмотрим реально, я сейчас больше занимаюсь ремонтом компьютерной техники. Если бы здесь было просто интернет-кафе, мы были бы вынуждены закрыть его еще года три назад.

А так — есть фирмы, корпоративные клиенты, принимаем компьютеры на ремонт. Если бы не это, давно бы уже закрылись. Это кафе — уже давно своего рода социальный бизнес, за который еще и доплачиваем. Сколько еще здесь будем? Мне все равно нужно место, так почему не здесь? Привычка", — резюмирует Андрис.

Он подчеркивает, что его заведение нельзя сравнивать с современными интернет-клубами, работающими в Старой Риге.