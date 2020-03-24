Путин навестил пациентов с подозрением на Covid-19. В защитном костюме и маске

После посещения больницы Путин отметил уровень сотрудников, а также имеющейся у них техники и аппаратуры, сообщает ТАСС.

В свою очередь Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании попросил Путина усилить контроль мер по борьбе с заболеванием в регионах.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Как пишет "Медуза", Собянин пожаловался, что "не все регионы" понимают важность мер из-за очень небольшого числа случаев заражения. По словам Собянина, столь малое количество случаев может быть связано не с низкой скоростью распространения вируса, а с низким количеством тестирований, и "реальной картины в мире не знает никто".

Кроме того, Собянин рассказал Путину о том, что в Новой Москве уже 12 марта начали строительство больницы для зараженных Covid-19.

ФОТО: Reuters/ScanPix

По его словам, больница рассчитана на более чем 500 пациентов, и над ее строительством работают порядка пяти тысяч человек. Собянин пообещал Путину, что больницу достроят в течение трех недель.

На 24 марта в России зафиксировано 495 случаев коронавируса Covid-19, 22 человека выздоровели.