Маска для лица на интимной зоне. В Сети раскритиковали откровенный снимок фитнес-модели

Девушка вызвала недовольство поклонников снимком, который выложила в своём Instagram-аккаунте. На фотографии фитнес-модель позирует практически обнаженной. Вместо купальника - медицинские маски для лица.

"Заказала на Али экспресс новый тренд купального сезона 2020. Встроенные клапаны облегчают дыхание, но комплекты нужно менять каждые два часа! Не знаю, есть ли этот челлендж уже на просторах Инстаграм, но идея мне нравится. Как вам?" - подписала снимок девушка.

Часть пользователей не скрывала своего возмущения по поводу такого использования масок.

"Ужас... В стране масок не хватает, а тут такое", "Имхо, очень неуместная шутка", "Люди маску в аптеке купить не могут, а она их на ***** себе натягивает", "Фигура супер, но совсем несмешно" - писали пользователи.

Однако стоит отметить, что другая половина шутку поддержала: